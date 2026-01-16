CCOO valora que el SAS haya escuchado sus demandas sobre el tercer punto de urgencias en Córdoba capital

Archivo - Concentración de personal sanitario, celebrada el pasado diciembre, de rechazo al aumento de guardias que se pretenddía para poder cubrir el tercer punto de urgencias de Córdoba. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha venido solicitando, "durante años", la apertura del tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la capital cordobesa, pero también ha rechazado su apertura "sin la dotación del 100% de plantilla propia" y ha reclamado que "la apertura no sea a costa de aumentar las guardias del personal médico de Atención Primaria" en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, de ahí que el sindicato haya valorado ahora que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya escuchado sus demandas sobre el tercer punto de urgencias de la capital cordobesa.

De hecho, según ha informado CCOO en una nota, el nuevo punto de urgencias está construido, pero "se encuentra sin dotación de una plantilla propia", motivo por el que representantes sindicales de CCOO se sumaron el pasado 12 de diciembre a la concentración del personal médico de Atención Primaria, a las puertas del Distrito Córdoba-Guadalquivir, para mostrar su "rechazo al aumento de guardias que se les pretendía imponer para poder cubrir este tercer punto de urgencias".

Sin embargo, "ayer la gerente del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir anunció que se retrasaba la apertura de este punto de urgencias", detallando que "esta decisión responde a la necesidad de garantizar que la apertura se realice con la dotación completa de profesionales prevista, asegurando así unas condiciones adecuadas de funcionamiento y una atención asistencial de calidad desde el primer día".

En este sentido, la fecha definitiva de apertura se ajustará en función de la posibilidad de contratar a los profesionales dotados como nueva plantilla para este centro y, sobre ello, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, aunque ha valorado la decisión de aplazar la apertura de este tercer punto de urgencias, también ha criticado que "el SAS no haya realizado una previsión previa y planificada de la plantilla necesaria para su apertura, y que ahora nos encontremos sin profesionales para poner en funcionamiento este centro".

Del mismo modo, ha lamentado que "no se haga una oferta completa para cubrir la totalidad de personal médico y que solo se haga una convocatoria para dos plazas", añadiendo que "la falta de personal médico de Atención Primaria se refleja en los problemas de la ciudadanía para conseguir una cita médica", que "en el Centro de salud Carlos Castilla del Pino es de 18 días, en el de Levante Sur de 19 días, en el Azahara de 17 días, en el de Santa Rosa de 19 días, en el de Sector Sur de 19 días; en el Levante Norte de 20 días, y en el Carlos III de 14 días".

Además, "en otros centros de la capital a algunas personas usuarias no les permite ni acceso a la aplicación o sale una advertencia de que no es posible solicitar cita, como es el caso del Centro de Salud Centro Avenida de América, el Aeropuerto o el de Fuensanta, entre otros", y esta situación se debe, "sin duda, a la escasa plantilla de todas las categorías profesionales que hay en los centros de salud y la situación se agrava aún más en los centros que no tienen cubierta toda la plantilla de Medicina de Familia o Pediatría".

Signo de esta situación es "el incremento de la afluencia a los servicios de urgencias hospitalarias y de los centros periféricos de Carlos Castilla del Pino y del Sector Sur. Una situación que, además, se ha agudizado con los cierres de los centros de salud por las tardes desde el 22 de diciembre hasta el próximo 26 de enero, de ahí la importancia de cubrir la totalidad de las 65 plazas vacantes de Medicina y no solo las seis plazas que se han cubierto recientemente, de las que dos ya han renunciado".