CCOO ve "excesiva dependencia" de la alta velocidad y pide reforzar el tren convencional y recuperar el papel de Jaén

Responsables de CCOO en Jaén en la estación de Linares-Baeza tras asistir a un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz.

El sindicato CCOO en Jaén ha señalado la "excesiva dependencia" de la alta velocidad en Andalucía y ha reclamado una "apuesta real por la red ferroviaria convencional" que la complemente y en la que se recupere "el papel estratégico" de la provincia como "nodo ferroviario" en la comunidad.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el Sector Ferroviario del sindicato en la provincia, desde el que, en primer lugar, se ha reiterado el "respeto y solidaridad" con las víctimas del grave accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz, así como con sus familias y con todas las personas afectadas.

"Son momentos de dolor en los que debe primar la prudencia, el respeto y la espera a las conclusiones oficiales de la investigación", ha destacado. Dicho esto, ha añadido que los acontecimientos vividos en los últimos días "han vuelto a poner sobre la mesa un problema estructural": la "excesiva dependencia de la alta velocidad para articular la movilidad ferroviaria de toda la comunidad autónoma, en detrimento del ferrocarril convencional".

Al respecto, ha apuntado que el corte de la vía entre Córdoba y Madrid ha provocado "una situación de enorme impacto" en las comunicaciones ferroviarias y, para poder mantener el servicio, se han tenido que habilitar circulaciones especiales por la red convencional para trenes con origen y destino en Sevilla, Cádiz, Granada y Almería.

"Esta situación, excepcional pero real, demuestra que cuando falla este eje principal, Andalucía queda prácticamente incomunicada del resto del estado por ferrocarril. Y en este escenario hay una provincia que vuelve a quedar, una vez más, al margen: Jaén", ha lamentado.

Un territorio, el jiennense, que podría estar comunicado con Madrid y Sevilla "en prácticamente la mitad del tiempo actual, que ha visto cómo se desmantelaba su red convencional y que hoy sufre una situación de aislamiento ferroviario difícilmente justificable en pleno siglo XXI".

Para CCOO-Jaén, "especialmente grave" es el caso de Linares-Baeza, histórico nudo ferroviario de Andalucía y del sur peninsular, que durante décadas vertebró el tráfico ferroviario entre territorios y que "hoy apenas cuenta con conexiones útiles con el resto de la comunidad".

A su juicio, el abandono progresivo de esta infraestructura es el reflejo de una política ferroviaria centrada casi exclusivamente en la alta velocidad, olvidando la función social, territorial y logística del ferrocarril.

"No es razonable ni seguro confiar todo el tráfico ferroviario de una comunidad como Andalucía a una sola línea de alta velocidad. Los sistemas de transporte resilientes son aquellos que cuentan con alternativas, redundancias y una red convencional fuerte, capaz de absorber tráfico, garantizar la movilidad y responder ante incidencias graves", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que la red ferroviaria convencional no compite con la alta velocidad, sino que ambas pueden y deben coexistir, complementarse y reforzarse mutuamente. Así, la alta velocidad cumple una función determinada, "pero la red convencional es imprescindible para garantizar la cohesión territorial, la capilaridad del servicio y el acceso al ferrocarril de amplias capas de la población y del tejido productivo".

COHESIÓN Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

"El ferrocarril no es únicamente una infraestructura para competir en tiempos de viaje entre grandes capitales. Es, o debería ser, una herramienta de cohesión social, equilibrio territorial y desarrollo sostenible. Un medio de transporte seguro, eficiente y con futuro, pero que hoy resulta inaccesible o poco operativo para amplias zonas de la provincia de Jaén y para miles de personas que ven cómo el tren deja de ser una opción real", ha incidido el sindicato.

Y es que, según ha defendido, no se puede hablar de movilidad sostenible ni de transición ecológica "mientras se condena a territorios enteros a la irrelevancia ferroviaria" y no se puede hablar de igualdad de oportunidades "cuando una parte de Andalucía queda sistemáticamente fuera de las inversiones estratégicas".

Por todo ello, CCOO-Jaén ha exigido "una apuesta real por la red ferroviaria convencional, como complemento imprescindible a la alta velocidad"; la "recuperación del papel estratégico de Linares-Baeza, de su puerto seco y de la provincia de Jaén como nodo ferroviario andaluz", además de conexiones "dignas y útiles", integradas en el conjunto de la red andaluza y del resto del país.

"Un modelo ferroviario que priorice la vertebración del territorio, la seguridad y el servicio público. Los sucesos ocurridos deben servir, al menos, para una reflexión profunda. El ferrocarril es futuro, pero solo si es un futuro para todos y todas, y no únicamente para unos pocos territorios privilegiados", ha declarado.

ALTERNATIVA

También Jaén Merece Más se ha referido a la red convencional para denunciar que resulta "inconcebible" que "no se estén habilitando trenes desde Málaga, Sevilla y Granada con Madrid a través de Jaén por la línea convencional en uso de Despeñaperros". Sería la alternativa "para asistir en sus desplazamientos a los miles de viajeros bloqueados por el corte de la alta velocidad en las vías de Adamuz", según ha defendido en una nota.

Tras mostrar su pesar y condolencias por "el gravísimo accidente de los trenes de alta velocidad" en esta localidad cordobesa, ha considerado que se debe "reforzar servicios poniendo ahora más trenes en Jaén y usar la existente vía convencional de toda la vida". De este modo, plantea que, "desde Madrid, se circule en trenes de Media Distancia por Despeñaperros a través de la provincia de Jaén por Linares/Baeza hasta Córdoba capital que conecta con Granada, Sevilla y Málaga".

Otra posibilidad que propone JM+ es "dar paso también a trenes de eje intercambiable como los serie 101, 102 o algunos Alvia, compatibles para circular por la línea convencional de la provincia de Jaén y luego por la de alta velocidad desde Córdoba capital hacia el sur, siempre y cuando se pueda confirmar que esté operativo el intercambiador de Alcolea".

Además, ha sumado para los granadinos "una propuesta más directa" y es que los lleven a Madrid por su camino directo de toda la vida antes de que existiera el rodeo para el AVE": trenes por Moreda y en línea recta hasta Madrid pasando por la provincia jiennense a través de Linares/Baeza y Despeñaperros. "La provincia de Jaén es el nexo y la clave de las comunicaciones", ha asegurado.