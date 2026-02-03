CEA advierte de pérdida de intensidad en el descenso del paro y alerta de que el mayor esfuerzo recae en las empresas

Archivo - Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha valorado este martes los últimos datos de paro registrado y ha señalado que, pese a que el desempleo sigue bajand en términos interanuales, lo hace con una pérdida de intensidad, lo que evidencia un debilitamiento del mercado laboral.

El director de Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, ha explicado que, en términos interanuales, el paro registrado ha descendido en torno a un 6% a nivel nacional, mientras que en Andalucía la caída es mayor, situándose entre las comunidadaes que más reducen el empleo en el último año.

Sin embargo, Alba ha advertido de que esta mejor "es menos intensa que en ejercicios anteriores" y que esta pérdida de dinamismo se refleja especialmente en la evolución de la contratación, que desciende más de un 4% en términos interanuales.

El responsable de Relaciones Laborales de CEA ha subrayado además que los contratos fijos discontinuos han registrado una bajada superior al 10%, lo que, a su juicio, supone un indicador preocupante sobre la capacidad real de creación de empleo estable.

Según Alba, esta tendencia contrasta con el papel que históricamente han tenido este tipo de contratos como palanca de actividad, especialmente en sectores como el turismo y los servicios.

A partir de este análisis, CEA ha concluido que, si no se adoptan "medidas reales y efectivas" orientadas a reforzar la actividad económica y la capacidad empresarial, el mercado de trabajo seguirá mostrando esta tendencia débil.

Alba ha insistido en que el mayor esfuerzo para sostener el empleo está recayendo sobre las empresas --especialmente pymes-- en un contexto marcado por la incertidumbre, la inseguridad jurídica y el incremento de los costes laborales.

A su juicio, mantener esta situación sin cambios estructurales "acabará teniendo un reflejo negativo en la economía andaluza y en su mercado de trabajo".