La CEA aplaude la defensa de Moreno de la "vía tranquila" e insta a mantener el "diálogo social"

Archivo - El presidente de la CEA, Javier González de Lara (i), y el presidente de la Junta, Juanma Moreno (d), durante el acto institucional del Día de la Empresa en Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía ((CEA), Javier González de Lara, ha aplaudido este domingo la defensa del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la "vía tranquila" que ha supuesto, a su juicio, la política de los últimos años, y ha reclamado mantener el "diálogo social", la "mayor infraestructura social que tenemos en Andalucía" para combatir la conflictividad.

En declaraciones a los medios tras la toma de posesión de Moreno en San Telmo, González de Lara ha valorado el hecho de que el presidente de la Junta haya hecho un discurso "muy institucional" del que ha destacado la "estabilidad, serenidad y los logros alcanzados con diálogo, consenso y una vía tranquila, que es una aspiración de no perder ese camino".

"No nos dejemos influir por tanto ruido y decibelios como existe en la política nacional", ha alentado el presidente de la CEA, que ha confiado, igualmente, en que las "inquietudes" que pueda generar el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox sobre todo en lo referente a las competencias, "con el tiempo, se puedan ir acoplando".

"Todo dependerá de cómo se entiendan. Vox tendrá que desempeñar" tareas institucionales, en las que "será el momento de dejar las siglas del partido y pensar en los intereses de los andaluces". Los máximos responsables de los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Oskar Martín, no han estado presentes en la toma de posesión.