La CEA pide "no criminalizar" apoyar a las residencias de mayores, sector "especialmente castigado" por el coronavirus

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha mostrado su solidaridad con el sector empresarial de cuidados al mayor, que está siendo "especialmente castigado" por la crisis de Covid-19 dado que es el sector "humanamente más afectado por dicha crisis" con el cuidado de las personas más vulnerables a la enfermedad, por su edad y patologías previas, todas ellas además expuestas "desde un primer momento a un posible contagio al convivir en espacios comunes".

Desde las organizaciones empresariales del sector, como el Foro Andaluz de la Dependencia, organización miembro de CEA, se ha recordado que su labor es el cuidado de la persona, "no su atención médica que debe ser asumida por las instituciones sanitarias a las que se deben derivar los pacientes". Asimismo, para llevar a cabo esa derivación debería existir una "certeza sobre la idoneidad de la misma que sólo es posible en el caso de contar con los test que acrediten la presencia o no de la enfermedad y a los que, hasta el momento, no están pudiendo acceder las empresas prestadoras de los servicios de atención al mayor, ni para sus residentes, ni para sus trabajadores".

Igualmente desde el sector, según ha informado la CEA en un comunicado, se quiere tener un especial agradecimiento hacia la "vocación y el esfuerzo demostrado por sus trabajadores que de forma abnegada continúan con su labor, a pesar de la escasez de los medios de protección y prevención, que no han sido facilitados en tiempo y forma, y cuyo acceso al mercado ha resultado casi prácticamente imposible".

Finalmente desde Foro Andaluz de la Dependencia se quiere trasladar un "profundo agradecimiento" hacia todas aquellas familias, empresas e instituciones que les están haciendo llegar mensajes de ánimo y solidaridad, esperando que "muy pronto sea posible retomar la normalidad y continuar prestando la atención ordenada y de calidad, que hasta ahora ha sido la práctica habitual de un sector cada vez más profesionalizado y especializado como es el de la atención al mayor en Andalucía".