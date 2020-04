Residencias de mayores andaluzas reclaman EPIs y test a usuarios y plantilla para "frenar" las muertes por coronavirus

Personal y usuarios de la residencia de mayores Vitalia Kansas salen al patio durante unos minutos para celebrar que no hay ningún caso de contagio por coronavirus hasta la fecha, esta. En Sevilla, (Andalucía, España), a 26 de marzo de 2020.

El presidente de Lares Andalucía, asociación andaluza de residencias solidarias y servicios de atención a los mayores, Fernando Acosta, ha subrayado este martes la necesidad de contar con equipos de protección individual (EPIs) y de que se extiendan las pruebas para detectar el coronavirus Covid-19, tanto entre profesionales como entre los usuarios de estos centros, para "frenar" los fallecimientos que se están registrando en las residencias de mayores como consecuencia de dicha enfermedad.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Fernando Acosta ha lamentado así que siguen falleciendo personas mayores en las residencias "porque seguimos sin EPIs, por lo que el número de contagios sigue aumentando", y "está llegando muy poquito material", y "con muchas dificultades a los contextos rurales, a la zona de los pueblos".

Además, ha alertado de que "siguen sin hacerse pruebas" para detectar el coronavirus en estos centros, "por lo que no se puede aislar correctamente a las personas mayores" que puedan dar positivo en esos test.

En ese sentido, ha subrayado que, "para frenar esto", es "fundamental que nuestra gente cuente con los EPIs", y que "en las residencias se apliquen las pruebas", porque, mientras eso no suceda, "el número de contagios en las residencias va a seguir aumentado, y desgraciadamente los fallecidos también", porque "no se están poniendo los medios", según ha denunciado.

Así, ha expuesto que, "mientras no se apliquen las pruebas, no podemos saber" el número exacto de casos de coronavirus que pueden contabilizarse en estos centros, y ha señalado que "podemos aislar a los mayores cuando aparece alguna sintomatología", como "febrícula, algún proceso estomacal o tos, pero hasta que no se apliquen las pruebas, estamos trabajando a ciegas", según ha insistido.

Con todo, sí ha confirmado que "en algunas residencias se han hecho test", y ha defendido que "en el momento en el que en alguna residencia salta algún positivo" en el coronavirus, "inmediatamente hay que aplicar las pruebas en todos los residentes y profesionales" para frenar los posibles contagios.

De igual modo, el presidente de Lares Andalucía, que integra a unas 130 residencias de las que una quincena registran actualmente casos positivos en el Covid-19, según ha confirmado, ha defendido que en estos centros trabajan "verdaderos héroes", y al respecto ha lamentado que por parte de la administración "se están llevando a nuestros profesionales a los hospitales" y "nos están dejando sin recursos humanos".

En ese sentido, ha comentado que desde su patronal se está "pidiendo que respeten a nuestros enfermeros y profesionales", porque "no se puede permitir que al final, donde la autoridad sanitaria no está llegando, se culpabilice a las residencias, que están haciendo verdaderos milagros".

Finalmente, el presidente de Lares Andalucía ha indicado que "no sabemos el plan de actuación de la administración" en relación a las residencias. Ha puntualizado que este pasado lunes "se nos trasladó que hoy notaríamos un cambio en la realización de las pruebas, pero el plan de actuación de implementación de las pruebas lo desconocemos", según ha advertido.