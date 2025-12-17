La CEA refuerza la alianza transfronteriza para un turismo más sostenible y digital en Andalucía y Algarve

Jornada 'Oportunidades en el proceso de transición hacia una economía más ecológica y digital' organizada por la CEA. - CEA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha organizado la jornada 'Oportunidades en el proceso de transición hacia una economía más ecológica y digital en el sector turístico de Andalucía y el Algarve', un encuentro celebrado en Ayamonte y financiado por la Unión Europea en el marco del Proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve para reforzar la alianza para un turismo más sostenible y digital.

El evento ha reunido a "una nutrida representación del área empresarial", profesionales del sector turístico, emprendedores, expertos y representantes institucionales de ambos lados de la frontera "con el objetivo de conectar, orientar e inspirar al tejido empresarial ante los retos y oportunidades de la doble transición verde y digital", según ha señalado la CEA en una nota de prensa.

La jornada ha contado con la inauguración de la miembro junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Bella Carballo; el responsable de línea en EURES y director de Servicios y Formación Profesional de la Delegación Regional del Algarve (IFEP), Antonio Palma; el coordinador provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Ricardo Panzuela y el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández Rodríguez.

Así, todos han coincidido en destacar la importancia de la cooperación transfronteriza para reforzar la competitividad del turismo en la Eurorregión.

En este sentido, Carballo ha subrayado que "la transición hacia una economía sostenible y digital no es solo una prioridad europea, sino una necesidad económica y social que ofrece una oportunidad real para fortalecer las pymes, generar empleo estable y avanzar hacia un modelo turístico más resiliente y competitivo".

Asimismo, ha destacado el peso estratégico del turismo en Andalucía y el Algarve, dos regiones que comparten vocación, retos y un futuro común basado en la innovación, la sostenibilidad y el conocimiento compartido.

Por su parte, Panzuela ha manifestado que "con la colaboración público-privada y los fondos europeos, estamos alimentando el mercado transfronterizo con ofertas de empleo de calidad en sectores estratégicos como la energía verde, la descarbonización y el turismo sostenible. La Junta de Andalucía va a seguir promoviendo y apostando por esta cooperación para reforzar la competitividad de la Eurorregión".

En la misma línea, Antonio Fernández, alcalde de Ayamonte, ha asegurado que "la transición hacia una economía más ecológica y digital representa para nuestra región una oportunidad única para transformar nuestro modelo turístico, generar empleo de calidad y aumentar la competitividad de nuestras empresas, reforzando además nuestro papel como ciudad fronteriza abierta a la cooperación y a la innovación".

Además, ha continuado que para territorios como Andalucía se trata de "una oportunidad estratégica" ya que es una región en la que el turismo constituye un "motor económico importantísimo".

"Nuestro modelo turístico depende directamente de la conservación del entorno, del respeto a nuestros recursos naturales y de la capacidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Por ello, necesitamos seguir cuidando y concienciando a nuestro sector turístico sobre el cuidado de nuestro destino y del uso adecuado y sostenible de la tecnología para seguir creciendo", ha añadido.

El programa ha incluido un panel de expertos de España y Portugal, centrado en las oportunidades de la economía verde y la transformación digital en el sector turístico, así como una mesa redonda de experiencias empresariales, moderada por el director de Relaciones Internacionales de CEA, Miguel Guardiola, para compartir casos reales de transformación sostenible en el sector hotelero.

El evento ha finalizado con un almuerzo-cóctel y espacio de networking, concebido para facilitar el contacto directo entre empresas, emprendedores, entidades y administraciones públicas de Andalucía y el Algarve.

El citado comunicado ha concluido que este encuentro nace como una "cita de referencia en cooperación transfronteriza y empleo, poniendo en valor el papel del turismo como motor económico y social, y reforzando el compromiso de CEA, como organización que representa a más de 200.000 empresas en Andalucía, con un modelo turístico más sostenible, digital e inclusivo".