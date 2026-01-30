CECO solicita en Córdoba retomar las negociaciones ante el conflicto en Hitachi Energy

Archivo - Vista general de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - HITACHI ENERGY - Archivo

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha solicitado este viernes retomar las negociaciones ante el conflicto laboral en la empresa Hitachi Energy, tras mostrar su "preocupación por la situación que se está generando desde hace meses y la nueva convocatoria de huelga y movilizaciones del sindicato CCOO".

En este sentido, desde la patronal han expresado en un comunicad que "el bloqueo en el proceso de negociación del convenio colectivo obstruye la vuelta a la normalidad en la actividad diaria de la empresa".

Ante ello, desde CECO han vuelto a hacer "un llamamiento para retomar las negociaciones y buscar soluciones consensuadas que no perjudiquen al centro de trabajo de Córdoba".