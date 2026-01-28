El centro de acogida de Jaén funciona sin límite de estancia para atender a personas sin hogar durante el temporal

Archivo - Fachada del centro de acogida de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha recordado este miércoles que el centro de acogida municipal "funciona sin límite pernoctación para atender a personas sin hogar" durante las jornadas con avisos por viento y lluvia.

Así, desde hace varios días, las instalaciones que se encuentran en la avenida de Granada, junto a la Jefatura de la Policía Local, "se han habilitado sin límite de estancia", según ha informado en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz.

También se han dado indicaciones para la flexibilidad en el horario de acceso a las instalaciones "para garantizar que la gente que lo necesite pueda estar a cubierto".

Este trabajo se acompaña de un seguimiento social y de Policía Local en calle para que aquellas personas sin hogar que lo deseen, ya que no es obligatoria la acogida en el centro, puedan conocer que este recurso existe y ser atendidos en el centro municipal de acogida, donde se les proporciona aseo, comida, estancia y pernoctación.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha recordado que las competencias para la suspensión de clases en Infantil, Primaria y Secundaria "es una competencia que corresponde a la Junta de Andalucía". Administración ésta "que sí ha adoptado esta medida en 77 municipios de las provincias de Almería, Cádiz y Málaga de comarcas, que como la de la capital jiennense, se encuentra en alerta naranja y con ávidos de vientos huracanados y lluvias abundantes".

Se trata de una información que el Consistorio ha ido trasladando a quienes les "han hecho llegar la inquietud a través de redes sociales, principalmente, así como otros canales de comunicación municipal". En este sentido, "se ha aclarado que la medida de suspender las clases no está en manos de este Ayuntamiento ni de este equipo de gobierno".

"Durante la jornada de ayer, se trasladó desde este Ayuntamiento a responsables de la Junta de Andalucía cuál iba a ser la decisión que se iba a adoptar con respecto a la suspensión de clases y se nos trasladó que la decisión competía al Comité Asesor de Emergencia de Protección Civil, órgano de la Consejería de Presidencia que sí adoptó la suspensión de clases en otras provincias andaluzas", ha comentado.

Con respecto a los trabajadores municipales, desde el Ayuntamiento se han adoptado "medidas para evitar la presencialidad y fomentar el teletrabajo en jornadas como la de hoy". Decisiones que han tomado "otros organismos como la Subdelegación del Gobierno de España en la provincia con sus trabajadores o la propia Universidad de Jaén con la comunidad educativa".

En prevención, además, el Consistorio ha cancelado la agenda institucional y ha planteado un dispositivo especial, de modo que los miembros del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento "están desplegados en estos momentos atendiendo las diferentes incidencias que se están dando en la ciudad".