El Centro de Conservación Zoo de Córdoba organiza una nueva edición de sus campamentos infantiles en Semana Santa

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba pone en marcha en Semana Santa una nueva edición de sus campamentos infantiles, una iniciativa dirigida a niños de entre seis y 12 años. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Conservación Zoo de Córdoba pondrá en marcha durante las vacaciones de Semana Santa una nueva edición de sus campamentos infantiles, una iniciativa dirigida a niños de entre seis y 12 años con un programa que combina ocio, aprendizaje y sensibilización ambiental.

Según ha informado el Ayuntamiento, los campamentos se celebrarán los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, de 9,00 a 14,00 horas, y contarán con talleres y actividades prácticas como la elaboración de juguetes de enriquecimiento ambiental, dietas o diferentes elementos destinados al bienestar de los animales.

A través de estas actividades, los participantes podrán conocer de primera mano cómo se trabaja en un centro dedicado a la conservación y bienestar animal, además de disfrutar de juegos en contacto con la naturalez.

La actividad tiene un aforo máximo de 30 participantes por día y un precio de diez euros por jornada y participante. El plazo de inscripción se abrirá el día 10 de marzo a las 17,00 horas y permanecerá disponible hasta completar aforo. Las inscripciones se podrán hacer a través de este enlace: 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE1Y57c8RZ99Pl7G5m...'.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que "este tipo de actividades permiten inculcar a los más pequeños el respeto por los animales y acercarlos al conocimiento del medio natural de una forma práctica y divertida".

Asimismo, García-Ibarrola ha señalado que "los campamentos contribuyen también a facilitar la conciliación de la vida familiar durante el periodo de vacaciones escolares, ofreciendo una alternativa educativa y de calidad".