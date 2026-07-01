El Centro de Convenciones de Córdoba genera casi 45 millones con unos 160.000 asistentes a eventos desde octubre de 2022

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha hecho balance este miércoles de la actividad del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), que ha generado un impacto económico para la ciudad de casi 45 millones de euros desde su apertura en octubre de 2022, con la asistencia de unas 160.000 personas a las 73 actividades celebradas, 26 congresos de gran formato, 19 ferias y cinco convenciones.

En una rueda de prensa, la concejal ha resaltado que "el CEF se ha convertido ya en el principal motor de la actividad congresual y ferial de la ciudad, situando a Córdoba en el mapa de las ciudades que pueden albergar congresos y convenciones de más de 2.000 personas", a la vez que ha elogiado que "la actividad genera un importante impacto económico para las empresas de Córdoba, que va mucho más allá de las cifras".

Así, ha subrayado que "cada congreso o feria llena hoteles, restaurantes y comercios", mientras que "a los compañeros del sector del taxi, empresas de montaje, audiovisual, logística o servicios auxiliares genera actividad económica, empleo y oportunidades", al tiempo que "posiciona a Córdoba ante miles de profesionales y empresas que descubren un destino preparado para invertir, celebrar eventos y hacer negocio".

Entre otros datos, ha valorado que "para el sector hotelero de la ciudad se han generado en este tiempo más de 76.200 pernoctaciones", a lo que ha agregado que "cada evento que se celebra en el CEFC no sólo deja riqueza, sino que fortalece la imagen de Córdoba como destino de congresos y favorece que nuevos organizadores nos elijan en el futuro", de modo que "este efecto tractor es uno de los grandes atractivos del centro", ha remarcado.

En cuanto al balance de 2026, en el primer semestre el centro ha acogido un total de diez congresos y ferias, a las que se suman otras 13 actividades para el segundo semestre del año, que se inician con el 21º Festival Internacional de Juegos de Córdoba, que se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de septiembre y que está organizado por la Asociación Jugamos Todos. Y para 2027 y los años siguientes se han reservado ya 18 congresos y ferias de gran formato.

En palabras de la edil, "el CEFC ha superado definitivamente su fase de implantación para convertirse en una infraestructura estratégica para la ciudad, que aspira a liderar no sólo el turismo cultural, sino también el turismo congresual, el conocimiento, la innovación y la captación de grandes eventos nacionales e internacionales".

En cuanto a los accesos, la concejal ha defendido la construcción del apeadero pendiente para el tren, con inversión municipal para ponerlo en marcha y que Renfe establezca paradas, a la vez que se trabaja en aumentar frecuencias de autobús de Aucorsa y con el sector del taxi se han tomado distintas medidas para "ayudar a que el congresista tenga más facilidad".