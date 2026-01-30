El Centro José Guerrero en Granada acoge la exposición de Rubén Guerrero 'Supergráfico'

Exposición de Rubén Guerrero 'Supergráfico' en el Centro José Guerrero.
Exposición de Rubén Guerrero 'Supergráfico' en el Centro José Guerrero. - DIPUTACIÓN DE GRANADA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 30 enero 2026 13:45
Seguir en

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la exposición 'Supergráfico' junto al artista Rubén Guerrero, autor de la misma, el director del Centro José Guerrero, Paco Baena, y el comisario de la muestra, Sema D'Acosta. El proyecto ofrece un recorrido profundo por las motivaciones y preocupaciones del creador en torno al conflicto constante entre imagen y pintura, "una tensión entre lo que vemos o pensamos y su representación que define su trayectoria artística".

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado en una nota que el Centro José Guerrero vuelve a situarse como "un espacio de referencia" para la creación contemporánea, acogiendo proyectos que "no solo muestran obras, sino que invitan al público a reflexionar sobre los propios límites del lenguaje artístico y sobre cómo se construye una imagen".

Además, Caracuel ha subrayado que "con 'Supergráfico', la Diputación de Granada ha reafirmado su compromiso con el apoyo a artistas de primer nivel y con una programación cultural de "calidad, accesible y rigurosa", que contribuye a fortalecer el papel de la provincia como punto de encuentro para el pensamiento, la creación y el arte contemporáneo".

SOBRE EL AUTOR Y SU OBRA

Considerado uno de los autores más destacados de su generación en España, Rubén Guerrero propone en esta muestra una aproximación singular a su proceso de trabajo. El recorrido expositivo se inicia con una serie de contundentes obras de gran formato y culmina desvelando el modo en que el artista logra fijar determinados conceptos pictóricos a partir de maquetas construidas por él mismo.

De personalidad cartesiana, su pintura nace del deseo y la curiosidad más que de la premeditación, entendiendo el acto pictórico como un proceso orgánico e imprevisible en el que se conjugan intuición y control.

El proyecto se centra mayoritariamente en obras realizadas en los últimos cinco años, aunque incluye algunas piezas anteriores a la pandemia. En ellas, Guerrero continúa investigando las posibilidades de la pintura como un lenguaje elástico y en permanente cuestionamiento, incorporando aportaciones significativas respecto a planteamientos previos.

Destaca especialmente la aparición de una nueva serie más abstracta y esquemática, relacionada con diagramas de movimiento vinculados, en muchos casos, a la actividad en su estudio, que amplían y enriquecen su vocabulario artístico.

La muestra pone en diálogo obras muy elaboradas con otras de carácter más directo y poco enfatizado, generando una energía fructífera basada en voces contrapuestas. El artista se mueve con comodidad entre ambos extremos, entendidos como aproximaciones complementarias que equilibran opciones minimalistas y fluidas con otras más laboriosas.

Las obras de mayor formato poseen un marcado tono escenográfico y persiguen la abstracción desde la figuración, mientras que los diagramas parten de la abstracción para dirigirse hacia lo real y concreto.

Desde una perspectiva semiótica, el trabajo de Rubén Guerrero recurre a signos despojados de asociaciones previas, que se presentan como grafemas o significantes de un alfabeto inexistente.

Estos elementos, similares a letras, cruces o marcas, se sitúan en un espacio ambiguo entre lo bidimensional y lo tridimensional, generando una percepción extrañada y atrapante para el espectador.

En conjunto, su práctica artística constituye una investigación continua sobre los fundamentos de la pintura y sus recursos gramaticales, consolidándolo como una de las figuras con mayor proyección del panorama artístico actual.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado