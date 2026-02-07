Cerca de 11.100 desalojados en Andalucía con evacuaciones en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla

Imagen de evacuados en el pabellón de Ronda (Cádiz). - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registra un total de 11.089 desalojados en el conjunto de las zonas afectadas, la mayoría en Cádiz (7.707), cifra que bajó este pasado viernes con la vuelta condicionada de los vecinos de San Roque, y Córdoba (1.500), seguidas de Jaén (687), Málaga (586), Granada (400) y Sevilla (209). En Huelva ya no queda ningún vecino desplazado.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la mayoría de los evacuados se está realojando por medios propios; aunque el operativo de emergencia andaluz tiene dispuestos zonas de albergue, así como establecimientos hosteleros en todos los puntos comprometidos. Además, ha señalado que los aislados se encuentran en un total de seis núcleos, aunque en todos ellos se cuenta con acceso asegurado para servicios de emergencia y suministros.

En Cádiz se encuentran en Benamahoma, Villaluenga del Rosario y El Gastor, Coto - Ríos en Jaén. En Granada está en la misma situación Dúdar y en Málaga Benalauría. En cuanto a las últimas evacuaciones, se ha procedido al desalojo preventivo de zonas de San Martín del Tesorillo, concretamente, la zona baja de la calle San Roque, limítrofe con el caudal del río, y la calle Málaga. Los evacuados se han dirigido hacía el polideportivo de Secadero (Málaga).

Además, en San Martín del Tesorillo, UME, Guardia Civil y Policía Local están revisando sectores en la zona inundable urbana y alertando a la población para el alejamiento preventivo. Por su parte, en Grazalema se están revisando los daños del suelo con la participación del Consejo Andaluz de Arquitectos y cinco Hidrogeólogos y movimiento del suelo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También en Cádiz se ha evacuado en Alcalá del Valle a 25 personas de viviendas situadas en el margen próximo a la montaña, a petición del grupo de geólogos que estudia la zona. En Ubrique se ha desalojado a 45 familias.

Los últimos desalojos preventivos en Sevilla se han llevado a cabo en el día de este sábado en Lora del Río (42), en Tocina (36 mayores de una residencia de ancianos, 26 de los cuales se han evacuado a otras residencias y el resto con familiares), 15 en Cantillana (se han trasladado a un centro de formación municipal) y en Alcalá del Río (seis personas). Estos desalojos se suman a los que se realizaron en el día de ayer en Écija (76) y en El Palmar de Troya (30).

La mayoría de los desalojados en Jaén es de la zona de Los Puentes, aunque también se han llevado a cabo evacuaciones en Andújar, donde han sido desalojados 15 personas del barrios de La isla, otras 15 en Los Cortijuelos, 8 en Arroyo Escobar y 6 en Arroyo de las Cañas, Villacarrillo (30 personas, de los que 5 personas se han trasladado al albergue y el resto con familiares) y en la zona de Estación Linares-Baeza (13 persona de la barriada Puente de los Chozos).

Los efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía trabajan en 16 escenarios simultáneamente, El Palmar de Troya y Tocina en Sevilla; Ronda, Grazalema, Presa de Montejaque y Cortes de la Frontera; también en Guadalete, San Roque, San Martín del Tesorillo, Ubrique y Jimena de la Frontera. A estos se suman Córdoba capital y Palma del Río, Dúdar e Iznájar, en Granada, Zona de los Puentes y Llano del Sotillo en Jaén.

Además del Centro de Coordinación Operativa Integrado en Sevilla, junto a la sede del 112 en Málaga con representación de los operativos provinciales. Se ha creado, además, un comité técnico que trabaja en paralelo al comité asesor del Plan de Emergencias para analizar la evolución de los cauces y subsuelos, con expertos en hidrogeología y movimiento de tierras.

Por otro lado, casi un centenar de efectivos de Infoca está realizando actuaciones en distintos puntos de la región durante la jornada de hoy para atender los efectos del paso de la borrasca durante la jornada del sábado, fundamentalmente en lo que se refiere a la retirada de árboles caídos, abastecimiento de agua a la población y de pienso a animales, así como al acondicionamiento de infraestructuras afectadas.

Durante la jornada de este sábado estos trabajos se han centrado en las localidades de Jerez del Marquesado, Lugros, Capileira, Benalúa de las Villas, en la provincia de Granada, así como en El Palmar de Troya (Sevilla), Hinojos (Huelva), Alfarnate, Igualeja, Parauta (Málaga), Jerez y Ubrique (Cádiz) y en la ciudad de Córdoba.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado en Andalucía un total de 500 efectivos y 200 medios que están actuando en las provincias de Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, en todos los sitios con personal de la UME. Asimismo, en esta jornada los trabajos se han centrado en Zahara de la Sierra, donde han distribuido agua potable entre los vecinos, el reconocimiento de viales y edificios en Vejer de la Frontera, la tala de árboles en Los Barrios, mientras que en San Martín del Tesorillo se ha realizado el achique en un almacén de abono y el traslado de oxígeno a personas dependientes.

En Málaga, se están efectuando la limpieza de carreteras de la Sierra de Ronda y monotorizando el embalse de Montejaque. En Jaén los efectivos se afanan en achicar agua en Mogón para evitar filtraciones, mientras que, en El Palmar de Troya, se achica agua de la red de evacuación de aguas pluviales que estaban afectadas. La UME también está intentando acceder a las zonas aisladas para comprobar si tienen alguna necesidad junto a Infoca.

PRESAS, RÍOS Y CAUCES

La Secretaría General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en coordinación con los sistemas de explotación de las distintas demarcaciones hidrográficas que gestiona la Junta de Andalucía, está siguiendo el estado de las presas, nivel de los ríos y estado de los cauces, para evitar que las intensas lluvias provoquen los menores daños posibles. Para ello, se están desembalsando distintas presas que se encuentran con alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr suficiente resguardo ante posibles avenidas de agua y se vigila el crecimiento de los cauces.

En Cádiz, todos los embalses han aumentado el nivel y en el sistema Guadalete se está desaguando en las presas de Los Hurones, que desembalsa en el embalse de Guadalcacín que está al 81,02% de su capacidad (esta misma mañana estaba al 80,39%) y cada vez tiene menos margen. La presa de Bornos está a punto de alcanzar un resguardo del 15% después de lo mucho que se ha logrado alivia en los últimos días, mientras que la de Arcos de la Frontera, con un resguardo del 7,88%, sigue aliviando hasta 200m3/sg.

En Barbate, la presa de Almodóvar tiene un resguardo del 15,54% y mantiene cerrado el desagüe de fondo, la de Celemín está vertiendo al orden de 34 m3 /sg por desagües de fondo, y la de Barbate suelta 51 m3 /sg. En el Campo de Gibraltar, también en Cádiz, Charco Redondo no tiene resguardo y está aliviando por desagüe de fondo 17 m3 /sg. El agua se encuentra prácticamente al nivel de aliviadero, por lo que volverá a verter cuando se empiecen a recibir las aportaciones que va a producir la borrasca Marta. En Guadarranque, la presa desembalsa 70 m3 /sg (2 desagües de fondo abiertos) y aún sin aliviar por el aliviadero. Podría aliviar por las aportaciones que se produzcan debido a la borrasca Marta.

En Málaga, en el sistema Málaga-Guadalhorce, la presa de Casasola mantiene abierto un desagüe de fondo con desembalse de 30 m3 /sg hasta el lunes a las 9 horas para ganar resguardo y en la presa del Limonero se cerró el desagüe esta mañana a las 9 horas, mientras que la presa del Guadalhorce, con un resguardo del 21,5%, sigue recibiendo aportaciones de Guadalteba que está aliviando a razón de 30-40 m3 /sg. Por su parte, la presa Conde de Guadalhorce lleva desembalsando varios días (no tiene resguardo) y sólo parará si se observan problemas en el río Guadalhorce aguas abajo. La presa de La Viñuela (sistema Costa del Sol Oriental) está al 68,47% de su capacidad.