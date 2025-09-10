Cerca de 200 estudiantes sénior se darán cita en la UCO en las Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo

La directora del Centro Intergeneracional y la delegada de Mayores (centro con la bandera) junto a algunos de los participantes y organizadores del congreso de Caumas. - UCO

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá, del 17 al 20 de septiembre, el vigésimo tercer congreso de la Conferencia Estatal de Asociaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (Caumas), que la UCO alberga por primera vez.

El encuentro, que tiene por título 'Universidades, Asociaciones e Inteligencia Artificial', reunirá a cerca de 200 participantes venidos de universidades de todo el territorio español, así como representantes de universidades de Italia y Lituania.

Así lo ha explicado este miércoles la directora del Centro Intergeneracional 'Francisco Santisteban' de la UCO, Ana Belén Martínez, quien ha comentado que "con este encuentro damos visibilidad a la Universidad de Córdoba y a nuestro programa universitario de mayores, cada vez más numeroso".

Además, "también incluimos la internacionalización, con la concesión de la acreditación Erasmus + para el Centro Intergeneracional, que contribuye a que cada vez haya más intercambios internacionales con nuestra universidad", ha apuntado, para destacar el abordaje de inteligencia artificial y la capacitación digital de los mayores en este congreso, como otro de los objetivos del programa Erasmus +.

El acto de presentación ha contado también con el apoyo de la delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, quien ha reiterado el apoyo del Consistorio "a todas las actuaciones que en la ciudad se hacen desde las delegaciones y también de asociaciones que vienen a pedirnos ayuda o a presentarnos proyectos tan interesantes como este".

En este sentido, ha valorado "la pertinencia de incluir la inteligencia artificial en un congreso de alumnado senior". En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Centro Intergeneracional 'Profesor Francisco Santisteban' de la Universidad de Córdoba, Rafael Santos, quien ha señalado que "la inteligencia artificial es una herramienta importantísima para los estudios de mayores".

La conferencia inaugural del miércoles 17, 'El Gran Capitán, un cordobés a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento', correrá a cargo de José Calvo Poyato, historiador y académico, mientras que la de clausura, el viernes 19, 'Europa en la encrucijada', será impartida por el director de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, Bartolomé Valle Buenestado.

El programa completo puede consultarse en 'https://www.uco.es/servicios/actualidad/agenda/eventodetalle...'.