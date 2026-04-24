Cerca de 700 estudiantes del tercer ciclo de Primaria y Secundaria participan en la II Feria Orientasur en Córdoba

Eva Contador y Diego Copé en la II Feria Estudiantil Orientasur, organizada por la Red de Orientación Sur en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, la Junta y el Consejo de Distrito Sur. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 700 alumnos del tercer ciclo de Primaria y Educación Secundaria han participado este viernes en la II Feria Estudiantil Orientasur, organizada por la Red de Orientación Sur en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y el Consejo de Distrito Sur.

Según ha informado el Consistorio, la feria se ha celebrado en la Plaza de la Unidad, entre las 10,00 y las 13,00 horas, con el objetivo de acercar a los jóvenes del barrio la oferta educativa disponible en su entorno más cercano y orientarlos en la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional, fomentando la continuidad de los estudios tras la ESO.

Durante la jornada, distintos centros educativos del Distrito Sur han instalado 'stands' informativos en los que han dado a conocer su oferta formativa. Asimismo, se han desarrollado talleres prácticos con demostraciones reales y actuaciones musicales protagonizadas por el propio alumnado, contribuyendo a generar un ambiente participativo y dinámico.

La Red de Orientación Sur está formada por un equipo de orientadores de la zona que, además, ha desarrollado una plataforma informativa propia para familitar a los jóvenes y sus familias el acceso a toda la oferta educativa disponible.

Para la teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, "esta feria es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede abrir nuevas oportunidades a los jóvenes, que muchas veces desconocen todas las opciones que tienen disponbibles en su entorno cercano".

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Diego Copé, ha señalado que "estas iniciativas fortalecen la transición entre etapas educativas, así como la posible reincorporación al sistema educativo de adultos", a lo que ga agregado que "esta jornada contribuye a aumentar la motivación de los estudiantes, además de ser una poderosa arma contra el absentismo escolar".