Chauchina (Granada) acoge en julio el 38 Certamen de Bandas de Música de Andalucía

Presentación del Certamen de Bandas de Música. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 38 Certamen de Bandas de Música de Andalucía se celebrará del 3 al 5 de julio en el Auditorio Vicente y Llopis de Chauchina (Granada) para ofrecer tres noches dedicadas a la música de banda y al intercambio cultural entre agrupaciones de toda Andalucía.

La cita cultural, fundada en 1989, suma casi cuatro décadas promoviendo de forma ininterrumpida el talento bandístico andaluz, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Chauchina y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada.

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha señalado que "este certamen es un espacio de encuentro para músicos y público, y un escaparate de la excelencia artística de estas bandas de música".

"Cada edición reafirma el talento, el esfuerzo y la pasión de las bandas de música, que representan lo mejor de nuestra identidad andaluza. Es un orgullo para la provincia de Granada acoger un evento de esta magnitud", ha dicho junto al alcalde de la localidad, Jesús Fernández, y el director musical del evento, Jesús Montalbán.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el viernes 3 de julio, a las 21,30 horas, en el Auditorio Vicente y Llopis de Chauchina, con las actuaciones de la Banda Municipal de Música de Cijuela (Granada), la Banda de Música Virgen del Rocío (Málaga) y VandelTrumpets Jaén, formación integrada por alumnado del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira.

Las tres agrupaciones ofrecerán repertorios que combinan obras clásicas, música descriptiva y composiciones de autores contemporáneos, inaugurando una edición que vuelve a reunir a destacadas formaciones andaluzas.

La segunda jornada, el sábado 4 de julio, también a las 21,30 horas, contará con la participación de la Asociación Músico-Cultural Sebastián Valero de Huelma (Jaén), la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real (Cádiz) y la AMC José del Toro Banda de Música de Trigueros (Huelva).

El certamen concluirá el domingo 5 de julio, igualmente a las 21,30 horas, con las actuaciones de la Banda de Música de Maracena (Granada), las Bandas de Música de Fiñana y Valle del Zalabí, procedentes de Almería y Granada respectivamente, y la Banda Municipal de Música de Chauchina, anfitriona del encuentro, que pondrá el broche final a tres noches dedicadas a la música de banda y al intercambio cultural entre agrupaciones de toda Andalucía.

A lo largo de sus casi 40 años de trayectoria histórica, el certamen ha reunido a más de 400 bandas, movilizado a 20.000 músicos y atraído a una audiencia acumulada que supera los 80.000 espectadores.