La CHG inicia obras de urgencia para restablecer accesos en Andújar (Jaén) tras los temporales

Trabajos para restablecer uno de los accesos afectados por los temporales. - CHG

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha comenzado a ejecutar de forma urgente obras para restablecer accesos y garantizar la seguridad de las infraestructuras viarias afectadas por los recientes temporales y la crecida del río Guadalquivir a su paso por Andújar (Jaén).

Tras la bajada del nivel de las aguas del Guadalquivir, se ha producido un descenso de la cota de la lámina de agua de sus afluentes, "lo que ha permitido que dejen de desbordar por encima de las obras de paso existentes", según ha informado este martes el Organismo de cuenca.

"No obstante, la elevada velocidad de la corriente durante los episodios de avenida ha provocado la acumulación de sedimentos, lodos y arrastres bajo dichas obras, reduciendo su capacidad de evacuación", ha añadido.

Dentro de estas actuaciones, se ha procedido a la apertura del paso en la carretera de Los Villares de Andújar, que "ya se encuentra transitable, si bien el Ayuntamiento mantiene el cierre preventivo por motivos de seguridad".

El paso presentaba importantes acumulaciones de lodos y el ojo de la obra estaba taponado por cañas y varios tocones, habiéndose realizado las labores imprescindibles para permitir el tránsito. Cuando las condiciones lo permitan, será necesario rehacer el drenaje, reparar los pretiles, realizar trabajos de pintura y revisar la cimentación de la infraestructura.

Asimismo, "han quedado expeditos todos los accesos a Guadalén y al Salto del Molino", que se encontraban parcialmente cortados como consecuencia de desprendimientos y deslizamientos de terreno.

Tras estos primeros trabajos de urgencia, será preciso acometer con posterioridad la reconstrucción del drenaje y las cunetas, actualmente erosionadas o colmatadas, así como la reposición del firme de zahorra, muy deteriorado por el paso del tráfico y las lluvias, además de otros daños de menor entidad.

Por último, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha señalado que "continuará evaluando los daños ocasionados por los temporales y programando las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las infraestructuras afectadas".