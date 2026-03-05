La CHG se suma a la conmemoración del centenario de las Confederaciones Hidrográficas en España

El río Guadalquivir se desborda a su paso por Almodóvar del Río. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se ha sumado a la conmemoración del centenario de las Confederaciones Hidrográficas en España, un modelo de gestión del agua basado en la planificación y administración de los recursos hídricos por cuencas, que se ha convertido en "referente internacional".

En este día, la CHG ha querido reconocer el papel "pionero" de la Confederación del Ebro, que cumple cien años de su creación. Según ha informado la entidad en una nota, el origen de este sistema se remonta al Real Decreto de 5 de marzo de 1926 sobre la organización de las entonces llamadas 'Confederaciones Sindicales Hidrográficas', norma que sentó las bases de la gestión integrada del agua por cuencas hidrográficas, y no por límites administrativos como provincias y regiones, y que impulsó la creación de organismos de cuenca para coordinar la planificación de los recursos hídricos, el desarrollo de infraestructuras hidráulicas y la participación de los usuarios del agua.

Solo un año más tarde, en 1927, se creó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se sumó a este sistema de gestión del agua, que fue pionero a nivel internacional y supuso un cambio profundo de gestión Desde su creación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sido responsable de la gestión de los recursos hídricos de una demarcación que abarca más de 57.000 kilómetros cuadrados y se extiende por doce provincias de cuatro comunidades autónomas, con Andalucía como territorio predominante.

Actualmente, según ha destacado el Gobierno, el organismo gestiona 53 presas, infraestructuras fundamentales para garantizar el abastecimiento a la población, el regadío, la producción energética y la regulación de avenidas en la cuenca.

Estas infraestructuras forman parte de un sistema hidráulico que permite almacenar más de 8.000 hectómetros cúbicos de agua en los embalses de la demarcación, contribuyendo a la seguridad hídrica y al desarrollo socioeconómico del territorio, en un momento histórico de sequía estructural.

La presidenta del organismo, Gloria María Martín Valcárcel, ha destacado que "las Confederaciones Hidrográficas representan uno de los modelos de gobernanza del agua más avanzados del mundo, basado en la gestión integrada por cuencas y en la cooperación entre administraciones y usuarios".

Asimismo, ha subrayado que "este centenario es una oportunidad para reconocer el trabajo realizado durante décadas por técnicos, administraciones y usuarios, y para reforzar el compromiso con una gestión sostenible de las demandas de agua en un contexto actual de incertidumbre".

Finalmente, la entidad ha subrayado que la conmemoración de este centenario pone en valor el modelo español de gestión del agua por cuencas hidrográficas, que continúa siendo "un referente internacional en la planificación y administración sostenible de los recursos hídricos".