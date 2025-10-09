El ciclo de calle del Festival de Teatro de Cazorla (Jaén) ofrece este fin de semana más de 20 espectáculos

Imagen de archivo de un espectáculo de calle en el Festival Internacional de Teatro de Cazorla. - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

CAZORLA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla (Jaén) arranca este viernes con el ciclo de calle. Durante el fin de semana, más de 20 espectáculos llenarán distintos espacios del municipio con circo, música, danza y humor.

Se trata de "uno de los encuentros escénicos más esperados del otoño andaluz", en el que las artes escénicas se combinan "en un entorno patrimonial único" para acercarlas al público de todas las edades y consolidar al municipio "como un referente cultural en el ámbito nacional e internacional".

"Cazorla se convierte durante estos días en un espacio donde el arte y la emoción se funden con el patrimonio. Este festival no solo acerca el teatro a la gente, sino que también da vida a nuestras plazas, calles y ruinas, haciendo del pueblo un escenario único", ha afirmado en una nota el director del festival, Mario Olivares.

Con destacadas compañías nacionales e internacionales, esta edición ofrece una programación pensada para todos los públicos, con humor, circo, música y danza que tienen un mismo objetivo: "que el público se reencuentre con la alegría y la emoción del teatro en la calle" y que "cada espectador sienta que forma parte del espectáculo".

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Luis Olivares, ha señalado que este ciclo "refleja la identidad cultural de Cazorla y su compromiso con las artes escénicas".

"Año tras año, conseguimos atraer a miles de visitantes que disfrutan de una programación diversa en un entorno único. Este festival es un ejemplo de cómo la cultura puede dinamizar el turismo, la economía local y el orgullo de pertenencia de nuestros vecinos", ha valorado.

PROGRAMACIÓN

La programación arranca este viernes a las 18,30 horas en la plaza de la Corredera con el espectáculo de clown 'Woooow!', de La Churry, una propuesta divertida y familiar. A las 20,00 horas, la compañía Parnassos presentará 'El Gran Circo' en el Auditorio del Parque, un montaje que une humor, acrobacias y fantasía. Cerrará la jornada Gonzalo Santa María con 'The power of the 80's', un espectáculo de circo y clown en las Ruinas de Santa María a las 21,00 horas.

La actividad del sábado comenzará a las 11,00 horas con Atempo Circ y '128 KG' en la Plaza de Andalucía, seguido a las 12,00 horas por el pasacalles 'K Mon Tour', de Parnassos, por las plazas de la Constitución y la Corredera. Después, será el turno de Lamarsó Produce y su concierto Blues & Roots', en la plaza de la Corredera.

La tarde traerá de nuevo a 'The power of the 80's' (18,00 horas en la plaza de la Corredera) y una hora más tarde, el espectáculo de danza-flamenco 'Las 24', de Marco Vargas y Chloé Brûlé en el Auditorio del Parque. La plaza de Andalucía acogerá a las 20,00 horas '128 KG', y las Ruinas de Santa María, a las 21,00 horas, 'Yügen', de La Banda Teatro Circo. Finalmente, podrá verse, a las 22,00 horas, el espectáculo 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco, en el Teatro de La Merced.

La propuesta de danza contemporánea 'Latente', de Ana F. Melero, abrirá la jornada del domingo a las 12,00 horas en la plaza de Andalucía, seguida del concierto 'El último Baile', de Funk-O-Rama a las 13,30 horas en la plaza de la Corredera.

Por la tarde, volverá el espectáculo 'Wooow' (18,00 horas en las Ruinas de Santa María) y el Auditorio del Parque acogerá a las 19,00 horas 'El peor espectáculo del mundo. De momento', de Zanguango Teatro. A las 20,00 horas y en la plaza de la Corredera, tendrá lugar 'Al Filo', de Nostrakadamus, mientras que 'Kimera, de La Banda Teatro Circo, está prevista a las 21,00 horas en las Ruinas de Santa María.

La obra 'Sustrai', de Zirkuss Productions, cerrará tres días de arte, risa y emoción en las calles de Cazorla en una cita programada a las 22,00 horas en el Teatro de La Merced.