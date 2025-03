Cinco millones y medio de cupones de la ONCE apuestan por la igualdad de las mujeres de cara al 8M

Presentación del cupón de la ONCE para el 8M con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el centro en la imagen - ONCE

GRANADA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo sábado, 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer para seguir sensibilizando entre la ciudadanía sobre la necesidad de seguir avanzando en todas las políticas de igualdad en todos los ámbitos. En este contexto, esta semana cinco millones y medio de cupones claman por la igualdad de género en toda España.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera, han presentado la imagen de este cupón al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Subdelegación en la provincia granadina, en el centro de la ciudad de la Alhambra.

Este año se cumplen 50 años desde que Naciones Unidas declarara el 8 de marzo como bandera internacional de reivindicación de las mujeres. "Y aquí seguimos", ha comenzado diciendo el delegado de la ONCE, "en un momento histórico cargado de amenazas e incertidumbres para los derechos conquistados en este último medio siglo, nos encontramos con más razones que nunca para reaccionar contra la desigualdad entre hombres y mujeres".

Martínez ha sostenido que son los hombres "en primer lugar" quienes deben liderar esa lucha en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. "Cada uno de nosotros tiene un papel muy importante que desempeñar en esta lucha. En casa, en el trabajo, en la calle, en todo momento y todo lugar".

"Construir un mundo donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades exige trabajar juntos por derribar los estereotipos de género; por enfrentarnos a la violencia de género desde el primer comentario machista que escuchemos; acabar de una vez con una brecha salarial que persiste; y derribar las muchas barreras que entorpecen el liderazgo de la mujer en las empresas y en la toma de decisiones", ha defendido Cristóbal Martínez.

Por su parte el delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado que "este cupón es un vehículo de conciencia social que nos recuerda la necesidad de seguir reivindicando igualdad, que siguen haciendo falta medidas a favor de las mujeres, y que todos debemos permanecer unidos en el propósito de lograr esa la igualdad, libre de discriminación y violencia, entre las mujeres y los hombres".

Pedro Fernández ha afirmado que "es una iniciativa alineada con el Gobierno de España, que recientemente ha aprobado el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género que incorpora nuevos ejes de actuación, como la violencia vicaria, la económica y la digital, amplía las medidas e incrementa los recursos económicos".

La presentación ha comenzado con una lectura en braille de un fragmento de 'Pensamiento' de la escritora andaluza Carmen de Burgos, pionera del feminismo en España, que ha realizado Melodi Martín, ciega total, y ha concluido con la interpretación de la canción 'Puerta violeta' de Rozalén a cargo de Virginia Mendoza, afiliada a la ONCE, acompañada a la guitarra por Pedro Morillo.

Según ha detallado en una nota de prensa tras la presentación, el Grupo Social ONCE sensibiliza a la sociedad sobre la igualdad, como hiciera el pasado 22 de febrero con la brecha salarial de género entre mujeres y hombres, con cinco millones y medio de cupones que hacen además especial hincapié en la realidad de las mujeres con discapacidad y llevan como leyenda al Día Internacional de las Mujeres, que se celebra este sábado.

Con una plantilla que acaba de superar las 75.000 personas, las mujeres que trabajan en el Grupo Social ONCE representan más de un 44 por ciento, es decir, más de 33.000, con "un elevado porcentaje de mujeres con discapacidad, siendo cada vez más protagonistas de las oportunidades de desarrollo profesional" que genera.

Para impulsar el acceso y el progreso profesional de las mujeres en todos los ámbitos, el Grupo Social ONCE cuenta con iniciativas que fomentan la igualdad, y destaca especialmente el proyecto Discapacidad con Talento en Femenino, un impulso directo a la contratación de mujeres, especialmente con discapacidad, para alcanzar criterios de paridad.

Dentro de ese proyecto hay varios programas como el denominado Venta con Talento en Femenino, orientado a incentivar la incorporación de agentes vendedoras a la red de ventas de la ONCE. Son ya más de 6.450 las mujeres con discapacidad que comercializan las loterías sociales, seguras y responsables de la organización y se ha superado el 40 por ciento en el caso de las mujeres que trabajan como gestoras comerciales en dicha red.

Para romper tabúes 'Ilunion es para ti' es otra iniciativa que incentiva la contratación de mujeres con discapacidad en puestos tradicionalmente masculinizados. En 2024 un total de 206 mujeres han formado parte de este programa, de las que 68 tienen discapacidad.

Se ha contratado a 179 mujeres (50 con discapacidad), y han promocionado otras 27 (18 con discapacidad), en ambos casos, como vigilantes de seguridad, conductoras o jefas de servicios. El programa Women in Tech, liderado por Ilunion, incorpora mujeres con discapacidad en puestos de cualificación técnica y áreas TIC de sus centros de trabajo. Así, en 2024, un total de 87 mujeres han formado parte del proyecto, 38 de ellas con discapacidad.

Se ha contratado a 25 mujeres (12 con discapacidad) y se ha promocionado a otras 15 (ocho con discapacidad). Asimismo, 47 mujeres (18 con discapacidad) han recibido formación tecnológica y están listas para acceder a un puesto de este tipo. Además, desde Fundación ONCE se impulsan variadas iniciativas por la igualdad y la inclusión laboral de mujeres con discapacidad.

Inserta Empleo unifica toda la oferta de formación y búsqueda de empleo con campañas como 'Pasa del NO al ON', 'Mujeres en Modo ON' o 'NecesitasInserta', que otorgan recursos para mejorar la empleabilidad y especial incidencia también en formación en tecnologías; o la iniciativa específica 'Mujeres en Modo ON VG', con más de 3.300 mujeres víctimas de violencia de género atendidas en cuatro años y más de 1.300 empleos generados para ellas.