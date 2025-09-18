Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 18 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 18 de septiembre hasta las 14 horas:

· El juicio contra Arcuri en Italia se aplaza a octubre pendiente de una cuestión procesal

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido en la mañana de este jueves el inicio del juicio penal por supuesto maltrato a sus hijos contra Francesco Arcuri con la presentación de una cuestión procesal previa por parte de su equipo jurídico sobre la que se ha vuelto a emplazar a las partes para octubre. En la audiencia no han estado presentes ni su expareja, la vecina de Maracena (Granada) Juana Rivas ni ninguno de sus dos vástagos. (Leer más https://acortar.link/ktV6rW)

· Moreno pide que el esfuerzo de la UE en seguridad no detraiga recursos a la PAC ni centralice los fondos de cohesión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que quiere "liderar" un "frente común" del Comité Europeo de las Regiones (CDR) --órgano del que es copresidente-- para que los fondos de cohesión no se centralicen en los estados y para que la PAC no pierda peso, como consecuencia de priorizar la seguridad y las políticas defensivas de la UE. (Leer más https://acortar.link/4y26k8)

· Empresarios abogan por exigir a la UE el Corredor Mediterráneo como nodo ligado a defensa: "Europa empieza en Algeciras"

El Movimiento #QuieroCorredor ha hecho parada este jueves en Sevilla para dar cuenta del estado de las obras del Corredor Mediterráneo --la infraestructura ferroviaria que nace de Europa, desde Algeciras (Cádiz) a la frontera francesa, en ancho convencional, para mercancías y personas-- y para esto ha reunido a empresarios andaluces y de otros territorios afectados por los retrasos en el desarrollo de la misma y que han abogado por exigir a la Unión Europea (UE) la finalización de este nodo "tan necesario" ligándolo al ámbito de la defensa. (Leer más https://acortar.link/uaEOd5)

· Fallece un turista danés en una piscina de Marbella (Málaga)

Un turista danés, que junto con un amigo había viajado de vacaciones a la ciudad malagueña de Marbella, falleció este pasado viernes en una piscina en la zona de Nueva Andalucía. El informe inicial de la autopsia apunta a una muerte derivada de un accidente fortuito ocurrido en la instalación. (Leer más https://acortar.link/vs8S7F)

· La Junta ve "muy grave" los fallos en pulseras de maltratadores y pide depurar responsabilidades

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, "muy grave" lo que ha ocurrido por los fallos de pulseras de control de maltratadores y ha esperado que "se depuren las responsabilidades pertinentes". "Es imprescindible que se rindan cuentas, que se den explicaciones y que se asuman responsabilidades", ha asegurado Nieto cuestionado por los periodistas en Málaga respecto de la alerta de la Fiscalía General del Estado de absoluciones por estos fallos en las pulseras telemáticas. (Leer más https://acortar.link/irN0EW)