Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 6 de noviembre a las 19 horas

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 6 de noviembre hasta las 19 horas:

· Sindicatos y Junta firman este viernes la mejora salarial de 65.000 empleados y la modernización de la Administración

Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y la Junta de Andalucía han alcanzado este jueves un preacuerdo, que será ratificado este viernes en la Mesa General de Negociación Común, para la mejora del empleo público y la prestación de servicios "de calidad" en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Entre las mejoras, las condiciones laborales y salariales de más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz entre personal funcionario, laboral, justicia y el conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumental. (Leer más https://acortar.link/4coIhN)

· Más de 40 investigados por supuestos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada ha levantado el secreto de sumario de la investigación por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local de la capital granadina, que era secreta desde el pasado 7 de febrero, y que cuenta con más de 40 investigados. (Leer más https://acortar.link/nNWgjY)

· La familia de Sandra Peña participa en una protesta ante el Congreso para exigir una ley contra el acoso escolar

La familia de Sandra Peña ha participado este jueves, 6 de noviembre, en una manifestación a las 12,00 horas frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, junto con otras familias de niños fallecidos debido al bullying. En la protesta, han criticado el "abandono" que han recibido por parte de la Administración pública. (Leer más https://acortar.link/g68ZKm)

· Vox anuncia enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2026 y espera elecciones autonómicas "más pronto que tarde

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves que el grupo presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026 --que será sometido al debate de totalidad en el Pleno de la Cámara la próxima semana--, y ha confiado en que las elecciones autonómicas se celebren "más pronto que tarde". (Leer más https://acortar.link/eVIDKG)

· Detenido en Jaén un menor de 17 años acusado de propinar un golpe a un hombre que lleva 12 días en la UCI

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del golpe que recibió un hombre en plena calle en Jaén capital por el que lleva 12 días en la UCI sin que haya avances en su estado. El menor, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya se encuentra ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado. (Leer más https://acortar.link/V5GzaW)