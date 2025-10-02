Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 2 de octubre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 2 de octubre

· Andalucía empieza a llamar a 2.000 mujeres del cribado del cáncer de mama y promete "depurar responsabilidades"

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres en toda Andalucía que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. La Consejería de Salud y Consumo, por su parte, se ha comprometido con la asociación Amama, que ha desvelado los casos y con la que se ha reunido este jueves, a "depurar responsabilidades" y dar más información en el plazo de un mes. (Leer más https://acortar.link/FTHeOP)

· Detenido un sospechoso del crimen del hombre de Berja hallado muerto en un maletero en El Ejido (Almería)

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 23 años como uno de los sospechosos del crimen de Antonio Campos, el hombre de Berja (Almería) de 54 años cuyo cuerpo sin vida y con evidente signos de violencia apareció maniatado en el maletero de su propio vehículo en un aparcamiento cercano a una empresa hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido, en la madrugada del pasado lunes. (Leer más https://acortar.link/38dEBs)

· Andalucía lidera la subida del paro en septiembre con 7.116 personas y roza los 600.000 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.116 personas en septiembre en Andalucía en relación al mes anterior (+1,2%) hasta los 599.727 desempleados, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. (Leer más https://acortar.link/axoZJJ)

· Moreno sobre un posible "superdomingo" electoral en marzo: "Intentaré aguantar hasta el final de la legislatura"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha manifestado este jueves, sobre un posible "superdomingo" electoral en marzo de 2026, que él intentará "aguantar hasta el final de la legislatura". (Leer más https://acortar.link/e2wBtt)

· Desarticulado en Huelva un grupo acusado de regularizar a extranjeros con contratos falsos en el sector agrícola

La Policía Nacional ha desarticulado en Huelva un grupo criminal dedicado a la venta de documentación falsificada para promover la llegada a España de ciudadanos extranjeros y lograr su regularización simulando contratos en el sector agrícola. En la operación se ha detenido a 18 personas, todos ellos con documentación falsa. (Leer más https://acortar.link/mI6Bm4)

· Andalucía prevé producir más de un millón de toneladas de aceite de oliva, un 5,5% menos que la anterior campaña

La producción de aceite de oliva en Andalucía para la campaña 2025-2026 se estima en 1.080.900 toneladas, lo que supone un descenso del 5,5 por ciento con respecto a la anterior, que se ha saldado con una producción de 1.100.000 toneladas. (Leer más https://acortar.link/dyjwi6)