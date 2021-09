Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 20 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes, 20 de septiembre, hasta las 14 horas:

. El Rey inaugura el curso universitario en Córdoba: es "necesario y urgente" prepararse ante desafíos sanitarios y medioambientales

Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, ha considerado "muy necesario y urgente" prepararse "más y mejor" para afrontar los nuevos desafíos sanitarios y medioambientales que "claramente comprometen el futuro de nuestro planeta y de las sociedades tal y como las conocemos", todo ello después del "reconocimiento al extraordinario" trabajo realizado por la comunidad científica con las vacunas ante la pandemia del Covid-19. Así lo ha expuesto en la inauguración este lunes en Córdoba del curso académico 2021-22 de las universidades españolas. (Leer más https://bit.ly/2XBFbTe)

. Más de medio centenar de efectivos de la UME en Morón (Sevilla) parten hacia La Palma

Un total de 60 efectivos del Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencia (UME), con base en Morón de la Frontera (Sevilla), parten este lunes hacia la isla canaria de La Palma para participar en las labores de extinción de los incendios provocados por la erupción del volcán de Montaña Rajada, que ha comenzado el domingo sobre las 15,00 horas. (Leer más https://bit.ly/3o3JwK7)

. Juan Marín anuncia una iniciativa parlamentaria de su grupo para reclamar una financiación justa para Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado que Cs ha presentado una proposición no de Ley para debatir sobre la financiación autonómica en Andalucía, una comunidad "infrafinanciada" y una situación "injusta", por lo que "ya es hora de que se ponga a trabajar el Gobierno de España". (Leer más https://bit.ly/3hK2mBV)

. Salud confirma que no utilizará las vacunas a punto de caducar para la tercera dosis en residencias de mayores

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado que no utilizará las vacunas de Pfizer y Moderna con fecha próxima de caducidad para destinarla a la tercera dosis en las residencias de mayores de Andalucía y que empezará a administrarse desde este martes, 21 de septiembre. Así lo ha indicado en Jaén la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, que ha agregado que "se está haciendo una reorganización para esas dosis que van a caducar, pero no van a ir a las personas más vulnerables aunque tienen todas las garantías porque no han caducado". (Leer más https://bit.ly/3CstOfh)

. Prisión para el hombre de Almería acusado de intentar matar a su expareja de 25 años con su coche

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para hombre detenido por supuestamente haber intentado acabar con la vida de su expareja de 25 años el pasado sábado a bordo de su vehículo, la impactar contra el coche de ella. Fuentes del TSJA han informado de que el detenido está investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, según ha determinado la juez instructora. (Leer más https://bit.ly/3CsEHxF)