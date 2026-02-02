Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 2 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 2 de febrero hasta las 14 horas:

· Reabierta la AP-4 en Los Palacios y Las Cabezas (Sevilla) sentido Cádiz tras estar cinco horas cortada

La autopista AP-4 ha reabierto al tráfico con normalidad en su totalidad en ambos sentidos sobre las 13,30 horas de este lunes tras permanecer cortada desde primera hora a la altura de las localidades sevillanas en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz por caídas de árboles la calzada causadas por intensas precipitaciones. (Leer más https://acortar.link/D2uzSS)

· El Ayuntamiento de Sevilla atiende 200 incidencias por el temporal que ha provocado cortes en 26 calles

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha confirmado que los servicios de emergencias de la ciudad han atendido 200 incidencias entre las 6,00 y las 11,00 horas de este lunes ante el aviso amarillo por tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). (Leer más https://acortar.link/Fj2rOZ)

· Detenido en Gerena (Sevilla) uno de los fugitivos más buscados por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

La Policía Nacional ha detenido en Gerena (Sevilla) a uno de los fugitivos incluidos en la lista de "Los 10 más buscados". Julio Herrera Nieto estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres (Extremadura) por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. (Leer más https://acortar.link/p8PoyF)

· La Autoridad Portuaria mantiene la restricción de acceso de camiones al puerto de Algeciras hacia Tánger Med por el temporal

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) mantiene este lunes la restricción de acceso al puerto algecireño para los camiones destino Tánger Med, permitiéndose el paso de las unidades con destino Ceuta y terminales de contenedores, y con los ferris operativos hacia el norte de África. Además, el puerto de Tarifa tiene canceladas sus conexiones marítimas con Tánger (Marruecos) debido a la incidencia del temporal en el Estrecho de Gibraltar. (Leer más https://acortar.link/4TCiKP)

· Cuatro desvíos y dos cancelaciones en el aeropuerto de Sevilla por fuertes vientos

Aena ha desviado este lunes por fuertes vientos cuatro vuelos con destino Sevilla. Además, ha cancelado una salida y una llegada con el aeropuerto de Almería. (Leer más https://acortar.link/2d6td4)