Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 9 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 9 de marzo hasta las 19 horas:

· El hermano de la mujer asesinada en Torremolinos en 2023 pide la "pena máxima" para el acusado: "El sistema falla"

El hermano de Paula, la mujer asesinada presuntamente por su expareja en Torremolinos (Málaga) en 2023, tras mantener con ella una relación en la que supuestamente la maltrataba, ha asegurado que piden "pena máxima" para el acusado y ha considerado que "el sistema falla, no por el Viogén, sino por muchísimas cosas en el tema de la mujer", recordando que el procesado también será juzgado por el asesinato de otra expareja, Sibora, nueve años antes. (Leer más https://acortar.link/D6YPrq)

· Maíllo pide reconvertir Rota y Morón en bases de ayuda humanitaria garantizando los puestos de trabajo

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido este lunes que Rota y Morón "deben dejar de ser bases militares y convertirse en bases de ayuda humanitaria y solidaria" aunque con la premisa de fondo de que "se garanticen los puestos de trabajo". Además ha reivindicado que su organización lleva "40 años diciendo OTAN no, bases fuera", en alusión a la negativa mostrada por el Gobierno español a Estados Unidos para el uso de las bases en su ataque conjunto con Israel a Irán. (Leer más https://acortar.link/828nXp)

· Hoteleros andaluces registran cancelaciones de turistas asiáticos que se suman a falta de conexión ferroviaria en Málaga

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Zapata, ha señalado que el sector hotelero andaluz está empezando a registrar cancelaciones y numerosas consultas de turistas asiáticos ante las dificultades para realizar escalas en Oriente Próximo en sus viajes hacia Andalucía a causa de la guerra en Irán, una situación que está generando incertidumbre en el mercado de largo radio; al tiempo que ha reclamado resolver la conexión ferroviaria en Málaga de cara a Semana Santa. (Leer más https://acortar.link/IqZtyF)

· Desciende a cuatro el número de hospitalizados por el accidente de Adamuz (Córdoba) tras un alta en Huelva

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha descendido a cuatro, continuando uno de ellos ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, después de que se haya notificado un nuevo alta este lunes en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. (Leer más https://acortar.link/TbnLSI)

· El concejal de Huelva Luis Albillo abandona el PSOE y pide pasar al grupo de no adscritos

El hasta ahora concejal por el PSOE de Huelva Luis Albillo --quien fuera también responsable de diferentes áreas durante el mandato de Gabriel Cruz-- ha solicitado abandonar el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva y pasar a la condición de concejal no adscrito. (Leer más https://acortar.link/Wmykqz)