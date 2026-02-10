Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 10 de febrero a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este martes 10 de febrero hasta las 19 horas:

· Andalucía reduce a 3.557 los desalojados y apenas registra nuevas incidencias por el temporal

Andalucía ha reducido el número de desalojados a 3.557 personas a causa del temporal, después del regreso a sus casas de 66 personas en Barbate y 1.244 en Jerez de la Frontera, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. (Leer más https://acortar.link/6ZLvfM)

· El desalojo en Grazalema (Cádiz) "va a durar" hasta analizar "el comportamiento posterior a las lluvias"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que Grazalema (Cádiz) "evidentemente queda como población más afectada gravemente y en la que puede durar más la recuperación y la vuelta a la normalidad". El desalojo de los vecinos "va a durar", según ha manifestado el consejero, que ha añadido que, "hasta que no tengamos los informes técnicos pertinentes, no van a volver", y es ahí donde ha apuntado que "hasta que no se vea el comportamiento poslluvia no se van a tener nuevos informes técnicos que avalen la vuelta de los vecinos". (Leer más https://acortar.link/nDKEvW)

· El Gobierno declara zona de emergencias las localidades andaluzas afectadas por las borrascas y abre la vía de ayudas

El Consejo de Ministros ha aprobado "la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones" provocadas por las últimas borrascas, según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz ha pedido "precaución" ante las próximas borrascas, al igual que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. (Leer más https://acortar.link/nRf9Hi)

· Sindicatos agrarios piden en Sevilla al Gobierno que "defienda al campo andaluz" frente al acuerdo con Mercosur

Los sindicatos COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias han protagonizado este martes en Sevilla una tractorada que ha llegado hasta la Plaza de España desde diferentes puntos de la provincia en protesta por el acuerdo de Mercosur "y el resto de problemas que arrastra el sector agrario". Según datos de los propios sindicatos, unos 400 vehículos han llegado a la capital andaluza sobre las 11,00 horas de este martes en el lugar donde se ubica la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, después de salir a las 8,00 horas desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Salteras. (Leer más https://acortar.link/Jtjyji)

· Andalucía mantiene este miércoles 23 colegios sin clases presenciales por el temporal, once de ellos en Cádiz

Andalucía reducirá este miércoles, 11 de febrero de 2026, a 23 el número de centros educativos sin actividad lectiva presencial por "riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días". (Leer más https://acortar.link/aJm0Ti)