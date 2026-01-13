Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 13 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Detenido en Huelva por explotación laboral y sexual de mujeres migrantes irregulares contratadas en el sector agrícola

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de explotación laboral y sexual de varias mujeres migrantes en situación irregular y de especial vulnerabilidad en el ámbito del sector agrícola de la provincia de Huelva, llegando a someter a una de ellas a relaciones sexuales no consentidas durante un periodo prolongado bajo la amenaza explícita de perder el empleo. (Leer más https://acortar.link/Mj5fgQ)

· La Junta critica la falta de "información a menos de 24 horas" del CPFF sobre financiación: "Queremos los papeles"

El Gobierno andaluz ha criticado este martes la falta de "información a menos de 24 horas" de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Asistimos necesitados de información y de documentación; queremos los papeles en los que se basa este modelo de financiación", ha manifestado la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, sobre la reunión de mañana en Madrid. (Leer más https://acortar.link/5hCLaC)

· Susana Díaz dice que su papel en el PSOE lo decidirán los militantes: "Tengo 50 años y tela de carrete"

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este martes que su papel en el PSOE lo decidirán los militantes y ha advertido de que si no la "orillaron" en su momento quienes no querían escuchar su opinión "mucho menos ahora": "tengo 50 años y tela de carrete". (Leer más https://acortar.link/TPeb56)

· Condenado a 16 meses de cárcel tras desaparecer más de un día con su hija menor a espaldas de su expareja en Granada

Un hombre de 72 años que desapareció el pasado 29 de diciembre por más de un día con su hija de seis años a espaldas de su expareja y madre de la niña, con la que convivía, ha sido condenado a 16 meses de prisión y tres años de alejamiento por delitos de coacciones y violencia de género. (Leer más https://acortar.link/WNXx2d)

· Los aeropuertos andaluces superan los 39 millones de viajeros en 2025, un 6,3% más, con récord en Málaga y Sevilla

Los aeropuertos andaluces han recibido 39.355.423 pasajeros hasta el mes de diciembre, lo que significa un 6,3% más que el mismo periodo del año pasado, de los que 2.690.672 se registraron solo en el duodécimo mes del año (+7,2%), registrando récord mensual de viajeros en las instalaciones de Sevilla, según datos hechos públicos este lunes y consultados por Europa Press del Ministerio de Transportes. (Leer más https://acortar.link/NB8NEw)