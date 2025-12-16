Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este martes 16 de diciembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· Fiscalía pide ocho años de cárcel al capitán y cinco al teniente por las dos muertes en Cerro Muriano (Córdoba)

El Fiscal Jurídico Militar ha pedido penas de ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años de cárcel para el teniente Tato procesados por la muerte del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), de la Brigada Guzmán El Bueno X, en un ejercicio acometido el 21 de diciembre de 2023 en la base militar cordobesa de Cerro Muriano. (Leer más https://acortar.link/nvK0qU)

· Detenido el hombre acusado de matar a una mujer a la que alquilaba una habitación en La Algaba (Sevilla)

La Policía Nacional ha detenido al hombre que supuestamente habría matado a una mujer de 44 años en la casa de La Algaba que compartían. Fruto del dispositivo de búsqueda, el supuesto autor ha sido localizado sobre las 18,30 horas de este pasado lunes en Sevilla capital, siendo detenido por agentes de Policía Nacional. (Leer más https://acortar.link/oL2aOD)

· Un tornado en el litoral de Mijas (Málaga) derriba parte del alumbrado navideño, arranca árboles y arrastra barcos

Una manga marina o tornado ha azotado el litoral de la ciudad malagueña de Mijas en la madrugada de este martes, con vientos huracanados de hasta 130 kilómetros por hora, según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de Málaga recogidas por el Ayuntamiento. Este tornado ha ocasionado múltiples daños, sobre todo en la zona de La Cala, con el derribo de parte del alumbrado de Navidad, numerosos árboles arrancados, ramas caídas y hasta barcos sacados del agua y arrastrados a tierra. El personal municipal trabaja desde esta madrugada en el análisis de daños y reparación de los desperfectos. (Leer más https://acortar.link/nsxJyT)

· Detenido en Isla Mayor (Sevilla) por agresión sexual haciéndose pasar por fisioterapeuta

La Guardia Civil ha detenido este martes a un vecino de Isla Mayor (Sevilla) como presunto autor de varios delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional. El autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin el expreso consentimiento de éstas, documentando estos actos de carácter sexual para posteriormente forzarlas a mantener relaciones, bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares de éstas o conocidos. (Leer más https://acortar.link/Z6wEmQ)

· La izquierda pide que Moreno comparezca por el cribado de cáncer de mama en el Pleno de Presupuestos

Los grupos de izquierda del Parlamento de Andalucía, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han registrado una solicitud de cambio de orden del día del Pleno de la Cámara autonómica, que este miércoles y jueves afronta el debate final del proyecto de Presupuesto para 2026, con idea de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparezca y se incluya así un nuevo punto. (Leer más https://acortar.link/9dQwv8)