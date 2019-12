Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 11 de diciembre a las 19 horas

Publicado 11/12/2019 19:00:18 CET

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 11 de diciembre hasta las 19 horas:

· El Parlamento debatirá la iniciativa para reprobar a los gobiernos de Díaz, Griñán y Chaves por los ERE tras ignorar la Mesa el informe contrario de los letrados

La Mesa del Parlamento ha calificado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) que registró Adelante Andalucía para reprobar, tras la sentencia de la pieza política de los ERE, a los gobiernos socialistas presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a Susana Díaz y a su Ejecutivo, con el único rechazo del PSOE-A. No obstante, su debate ante el Pleno no se sustanciará hasta el próximo año ya que su admisión a trámite por el órgano rector de la Cámara la ha dejado fuera de plazo para que pudiera incluirse en la sesión de la semana que viene. (Leer más https://bit.ly/2E991kK)

· Hallan en un barranco de Mijas (Málaga) el cadáver de un hombre junto a restos de casquillos de bala

El cadáver de un hombre ha sido hallado en la mañana de este miércoles en el barranco de una playa en el municipio malagueño de Mijas. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el cuerpo del hombre se encontraba boca abajo y junto a él se han hallado restos de casquillos. (Leer más https://bit.ly/2PG4AUa)

· La Junta inicia una "revolución digital" para hacer la administración más eficiente, ágil y sencilla para los ciudadanos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado este miércoles la "mayor revolución digital" que va a tener lugar en el ámbito que define las relaciones entre la Administración y la ciudadanía con la app 'Carpeta Ciudadana' y que hará que el Gobierno andaluz sea a partir de final de año "más inteligente, más ágil y más sencillo y preste a los andaluces un servicio más eficaz, eficiente y cómodo". (Leer más https://bit.ly/2YBLB0Z)

· Una felicitación navideña de Vox Cádiz con los tres Reyes Magos blancos se hace viral

Una felicitación navideña de Vox Cádiz, enviada por "una filtración malintencionada" al "ser un boceto", según el partido, se ha hecho viral por redes sociales y Whatsapp al aparecer en la foto elegida los tres Reyes Magos de piel blanca. Posteriormente, el partido ha mandado la felicitación oficial que quería en un principio. (Leer más https://bit.ly/2LLfQNC)

· Siete detenidos por estafar un millón de euros en la compraventa de vehículos de lujo desde Alemania

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en una operación conjunta una organización delictiva que habría estafado cerca de un millón de euros en la presunta comisión de estafas mediante el engaño en la compraventa de vehículos de lujo procedentes de Alemania. Por los hechos han sido detenidas siete personas y se ha investigado a otra más. El líder de la red, ya desarticulada, ha sido detenido en una urbanización de lujo en el Aljarafe sevillano. (Leer más https://bit.ly/34952PT)