Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 17 de septiembre hasta las 19 horas:

· Dos muertos tras chocar dos vehículos e incendiarse uno de ellos en la AP-7 en Pulpí (Almería)

Dos personas han fallecido este miércoles tras el choque de dos vehículos, uno de los cuales ha ardido después, en la autopista AP-7 en el término municipal de Pulpí (Almería) en una zona muy cercana en el límite de Andalucía con la Región de Murcia. (Leer más https://acortar.link/I2oZQI)

· Condenado a más de 63 años de cárcel un entrenador por abusar sexualmente de 21 menores en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel al entrenador de fútbol femenino infantil y juvenil --que también trabajaba como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva-- y que se encontraba en prisión provisional desde enero de 2023, acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores y al que se considera responsable de 31 delitos contra las mismas. (Leer más https://acortar.link/lNk3ir)

· El Gobierno andaluz reitera su intención de agotar la legislatura: "No hay motivo" salvo adelanto de Sánchez

El Gobierno andaluz ha insistido este miércoles en la intención de agotar la legislatura, apuntando que "no hay motivo" para un adelanto de las elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien ha señalado que siguen "en el mismo objetivo y se va a tratar de agotar la legislatura". (Leer más https://acortar.link/EuLGbX)

· Intervenidas cerca de siete toneladas de hachís en dos alijos frustrados en aguas del Estrecho

Agentes de la Guardia Civil han intervenido más de seis toneladas de hachís tras frutas dos alijos en aguas del Estrecho de Gibraltar en el que los tripulantes de las embarcaciones de narcotraficantes, en el desarrollo de una persecución, lanzaran los fardos por la borda para poder zafarse de ser detenidos. (Leer más https://acortar.link/tuyPAW)

· Montero presume de la "mejor sanidad andaluza" con el PSOE y Bendodo la acusa de dejar "7.773 profesionales menos"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles ante el Pleno del Congreso que "nunca estuvo mejor la sanidad andaluza" que con los gobiernos del PSOE-A, mientras que el diputado del PP Elías Bendodo la ha responsabilizado de que, en su etapa como consejera de Salud en Andalucía, hubiera 7.773 profesionales sanitarios "menos" en el sistema público. (Leer más https://acortar.link/nAxGHp)