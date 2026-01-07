Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este miércoles 7 de enero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este miércoles 7 de enero hasta las 14 horas:

· El alcalde de Algeciras anuncia querella contra Rocío Arrabal (PSOE) por delitos de injurias y calumnias graves

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado en un comunicado que ha interpuesto una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por "la difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública". (Leer más https://acortar.link/x9BqVH)

· En prisión un hombre acusado de agresión sexual a una menor en un hostal de Málaga en Nochevieja

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre detenido por la presunta comisión de un delito de agresión sexual sobre una menor en el interior de un hostal en el que ambos se encontraban alojados. (Leer más https://acortar.link/x9BqVH)

· Granada registra las temperaturas más bajas de Andalucía con hasta -11 grados en Trévelez

Las bajas temperaturas han marcado la jornada de este miércoles en Andalucía, con heladas generalizadas en buena parte del interior de la comunidad y con Trevélez como el municipio que ha registrado la temperatura mínima más baja del día, al alcanzar los -11 grados, mientras que la máxima no ha superado los 3 grados, según los datos recopilados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). (Leer más https://acortar.link/LheVvL)

· El frío dispara el consumo eléctrico en la noche del martes, con 6.685 MW, aunque lejos del enero de 2009

La caída del termómetro en Analucía, con mínimas que están en los -11 grados en municipios como Trevélez (Granada), ha venido acompañada de una subida del consumo eléctrico en la noche de este martes 7 de enero, con 6.685 MW a las 21,25 horas (el dato incluye las ocho provincias andaluzas y Badajoz, ésta última con 494,74 MW de pico de demanda). Un pico, no obstante, lejos del histórico enero de 2009, cuando se alcanzaron los 8.377 MW, e incluso por debajo de los 7.069 MW del mismo día del año pasado. (Leer más https://acortar.link/LheVvL)

· El PSOE-A urge a la Junta a comparecer en el Parlamento por su gestión del temporal, de la gripe y de cribados de cáncer

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz va a pedir la comparecencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, "de manera urgente y extraordinaria" en la Cámara andaluza, para abordar su gestión en relación al temporal que en las últimas fechas ha afectado a puntos de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, así como por la situación vivida en los centros de salud durante la epidemia de gripe este invierno, y por el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama. (Leer más https://acortar.link/d2K97x)