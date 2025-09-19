Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 19 de septiembre a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las Cinco Noticias Más Importantes De Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

· La Audiencia Nacional deja libre por un error judicial a un supuesto 'narco' de la Mocro Maffia detenido en Tarifa (Cádiz)

La Audiencia Nacional (AN) ha dejado libre a Firass Taghi, un supuesto narcotraficante vinculado a la Mocro Maffia detenido en Tarifa (Cádiz) que debía ser entregado a Países Bajos, porque se han excedido los plazos legales para materializar su entrega, que debía haberse producido el pasado agosto, debido a un error judicial. (Leer más https://acortar.link/UlwZcJ)

· Muere un joven de 20 años en Jerez (Cádiz) por un disparo accidental en la cabeza

Un joven de unos 20 años de edad ha fallecido debido a un disparo en la cabeza que habría recibido de forma accidental, unos hechos ocurridos en la tarde de este pasado jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz) que la Policía Nacional está investigando. (Leer más https://acortar.link/gJjcpn)

· Detectados dos nuevos casos de gripe aviar en cigüeñas blancas en el Entorno Natural de Doñana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado este viernes a la Junta de Andalucía el resultado positivo de dos nuevas muestras biológicas recogidas en el Entorno Natural de Doñana y enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete el pasado 3 de septiembre. Los análisis han confirmado la presencia de gripe aviar en dos ejemplares de cigüeña blanca que fueron halladas en el Caño Guadiamar, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/qNAN1P)

· La Junta critica al Gobierno por los fallos en pulseras de maltratadores: "La igualdad no sólo se grita, se trabaja"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha afirmado tajante sobre lo que ha ocurrido por los fallos de pulseras de control de maltratadores que "sobraron golpes de pecho, utilización política e ideológica de la mujer" y "faltaron horas de trabajo, rigor y seriedad". (Leer más https://acortar.link/UZ0NO7)

· Un enfermo de ELA entrega en Granada más de 58.000 firmas para que medio centenar de pacientes "no pierdan su asistente"

El profesor de la Universidad de Granada Daniel Martín-Arroyo, de 43 años y enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha registrado este viernes las más de 58.000 firmas que ha recogido a través de la plataforma de internet 'Change.org' pidiendo a la Junta que garantice la continuidad del proyecto piloto de asistentes personales del que son beneficiarios alrededor de medio centenar de pacientes en Andalucía. (Leer más https://acortar.link/Lb1DX2)