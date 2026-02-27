Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 27 de febrero a las 19 horas

Archivo - Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 27 de febrero hasta las 19 horas:

· Montero informa a la familia de García Caparrós del decreto que el Gobierno aprobará el martes y le pide "disculpas"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado este viernes que ha podido hablar con la familia de Manuel José García Caparrós --muerto de un disparo de la Policía armada en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga--, y le ha trasladado tanto "disculpas" como información acerca del decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes después de que el Ministerio del Interior denegara su solicitud para que dicho joven fuera declarado como víctima del terrorismo. (Leer más https://acortar.link/VXt92u)

· Un 90% está "orgulloso" de ser andaluz y cree que Andalucía "ya no se conforma con ir detrás de nadie", según el Centra

Nueve de cada diez andaluces se declara "muy o bastante orgulloso" de serlo, así como coincide en afirmar que "Andalucía ya no se conforma con ir detrás de nadie", al igual que un 83,1% cree, además, que la comunidad autónoma "está mejor preparada para el futuro que hace unos años", según se desprende de la encuesta anual sobre la Identidad de Andalucía que ha publicado este viernes, 27 de febrero, la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía que se celebra este sábado. (Leer más https://acortar.link/8SrX3T)

· CCOO-A pide al Gobierno que las ayudas por el temporal y las de la PAC estén ligadas al mantenimiento del empleo

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que fue ella quien dio el "paso adelante" de encabezar la candidatura de su formación a la presidencia de la Junta de Andalucía en los próximos comicios autonómicos --previstos para este año 2026--, porque su partido se lo "reclamó", y no porque se lo solicitara el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (Leer más https://acortar.link/8SrX3T)

· Detenido un joven acusado de intentar cortar el cuello a su pareja en un hostal de Málaga

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de los delitos de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género. Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, en el distrito Cruz del Humilladero, sobre las 02.50 horas, cuando una llamada alertó a la Sala del 092 de Policía Local, de que una mujer estaba pidiendo auxilio mientras se producía una fuerte discusión en una de las habitaciones de un hostal. (Leer más https://acortar.link/8SrX3T)

· La Junta ve "insuficiente" el tratado sobre Gibraltar y "una oportunidad perdida" para alcanzar "el mejor acuerdo"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha considerado que el tratado sobre Gibraltar, hecho público este pasado jueves por la Unión Europea, es "insuficiente" ya que "se tenía que haber sido mucho más ambicioso", añadiendo que "se ha perdido una gran oportunidad para alcanzar el mejor acuerdo". (Leer más https://acortar.link/fB8foh)