Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 6 de marzo a las 19 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 6 de marzo hasta las 19 horas:

· La Asociación de Víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) registra petición para manifestarse en Huelva el 20 de marzo

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, creada por más de 120 afectados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el municipio cordobés --que se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos--, ha registrado una solicitud en la Subdelegación del Gobierno en Huelva para celebrar una manifestación el 20 de marzo en la capital onubense con el lema 'Por la seguridad del ferrocarril', que saldría desde la estación de tren y finalizaría en las plaza de Las Monjas, donde procederían a la lectura de un manifiesto. (Leer más https://acortar.link/9YOHC1)

· Alcalde de Rota (Cádiz): "Hay movimiento diario de aviones y barcos pero no sabemos a dónde, nunca nos informan"

El alcalde de Rota (Cádiz), Javier Ruiz Arana, ha asegurado este viernes que la base militar de utilización conjunta ubicada en la localidad registra "movimiento de aviones y barcos diariamente", pero desconoce si lo hace con destino a la operación militar desplegada por Estados Unidos contra Irán porque "nunca nos informan, y a los ayuntamientos menos". (Leer más https://acortar.link/5YNl6R)

· El autor de 'Macarena' lamenta que la Casa Blanca la use en un vídeo de ataques en Irán: "La hice para alegrar la vida"

Antonio Romero, miembro del dúo musical Los del Río y autor de la célebre canción 'Macarena', ha lamentado este viernes que una versión remasterizada de la misma se haya usado de fondo en un vídeo difundido por la Casa Blanca en redes sociales como TikTok ilustrando imágenes de ataques de Estados Unidos a Irán, en el marco del conflicto abierto actualmente en esa zona de Oriente Próximo. En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Antonio Romero ha comentado que se le ponen "los vellos de punta" al escuchar la música de la canción 'Macarena' de fondo de un vídeo de ese cariz, porque él la creó "para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo". (Leer más https://acortar.link/lPtIFz)

· Muere un trabajador tras precipitarse varios metros desde el techo de una nave en Viator (Almería)

Un trabajador de unos 36 años de edad ha fallecido este viernes tras precipitarse desde al menos seis metros de altura al caer desde el techo de una nave industrial situada en el Polígono La Juaida de Viator donde, hace justo un mes, otro varón perdió la vida en similares circunstancias. (Leer más https://acortar.link/k8Alrw)

· Moreno anima a "tomarse en serio" los cribados de cáncer y a los jóvenes a evitar los váper o exponerse "horas al sol"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este viernes un llamamiento al conjunto de la población a que "se tome muy en serio" la participación en los cribados para la detección precoz de determinados tipos de cáncer que lleva a cabo la sanidad andaluza, así como ha dirigido un mensaje a los jóvenes para que eviten determinados comportamientos o hábitos poco saludables que pueden aumentar las opciones de contraer este enfermedad, como fumar usando váper, o llevarse "horas" expuestos al sol. (Leer más https://acortar.link/mZ3HqM)