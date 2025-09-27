El cineasta cordobés Álvaro León logra una treintena de reconocimientos con su ópera prima, el corto 'Origami'

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado junio la ópera prima del director de cine cordobés Álvaro León, 'Origami', se alzó con el Premio Fugaz a Mejor Cortometraje Breve, convirtiendo a León, a sus 25 años, en el director más joven en recibir este galardón, que está considerado como el Goya de los cortos, y esta misma semana, en concreto el pasado lunes, 'Origami' llegaba a la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, en la sección competitiva 'Cortometrajes Loterías', y ello tras acumular más de una treintena de reconocimientos, en concreto 25 selecciones y nueve premios.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, este joven cineasta que, con 'Origami', además del Fugaz, ya ha alcanzado el máximo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine Independiente de México (Premio a Mejor Cortometraje Internacional), además del Gran Premio del Jurado en Cilleros o el Premio a Mejor Guion en el Festival de Malta.

De hecho, para Álvaro León, "la repercusión que está teniendo el corto, para nosotros es increíble. Jamás cuando grabamos nos podíamos esperar que llegásemos a ganar un Fugaz o a proyectar en San Sebastián".

Graduado en Comunicación y Guion por la Universidad de Sevilla, Álvaro León fundó, junto a sus colegas de profesión, Saturno Films, la compañía responsable de levantar un proyecto como 'Origami', tras "tres años de trabajo".

Se trata de un cortometraje "realizado en un plano secuencia de 3,49 minutos", en el que muestra un gran manejo de la narrativa y la técnica cinematográfica, haciendo que cada segundo de proyección resulte impactante, contando la historia de Lucía, una niña que juega con su madre y cuya felicidad se apaga cuando llega su padre y mantiene una violenta discusión con su madre.

"DEFENSA VISCERAL DE LA INFANCIA"

En cuanto al significado de su cortometraje, para el joven cineasta cordobés, 'Origami' "no deja de ser una defensa casi visceral de la infancia. Creo que la violencia lo contamina todo. Las formas, los actos, las palabras marcan mucho más de lo que nos podemos imaginar".

De modo que en su equipo están "encantadísimos también de que el mensaje esté llegando, porque al final creemos que es un mensaje que se tiene que difundir, y la gran repercusión que está teniendo no nos hace más que estar contentos, alegres y felices", recordando en este punto Álvaro León como la protagonista del corto, Noemí Ruiz, le dijo en su momento que "nosotros contamos nuestra historia, pero ojalá no lo tuviéramos que hacer más".