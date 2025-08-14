Ciudades Patrimonio reconoce la "extraordinaria respuesta" de los bomberos en el incendio de la Mezquita de Córdoba

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba interviniendo en la extinción del incendio que sufrió el pasado 8 de agosto la Mezquita-Catedral. - Madero Cubero - Europa Press

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha querido expresar este jueves su "reconocimiento público a la labor de los bomberos de la ciudad de Córdoba, por su extraordinaria actuación y la inmediata respuesta proporcionada ante el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado día 8 de agosto".

Así y a través de una nota, el Grupo de Ciudades Patrimonio ha resaltado "la indispensable actuación de los efectivos contra incendios del Ayuntamiento de Córdoba, que se ha demostrado imprescindible para minimizar los daños en el monumento y, de esta manera, evitar una catástrofe que habría causado daños irreparables en una de las joyas patrimoniales, no solo de España, sino de todo el mundo".

En este sentido, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha querido poner de manifiesto "la importancia de contar, no solo con un equipo de profesionales excepcional, como los bomberos de Córdoba, sino con herramientas como el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral, un sistema que se activó con un total éxito e impidió que hoy todos tuviésemos que lamentar una tragedia en un bien Patrimonio de la Humanidad".

"Los alcaldes y alcaldesas de las ciudades Patrimonio --ha proseguido-- tienen la gran responsabilidad de velar por la protección de un patrimonio único en el mundo y es por ello que debemos contar con las mejores herramientas y actualizar de forma constante las medidas de protección, para evitar daños en un legado que debemos transmitir a las próximas generaciones".

Mazarías ha querido transmitir también su "felicitación personal" al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y ha indicado que "comparto totalmente su mensaje de que, ante cualquier emergencia que afecte a nuestro patrimonio histórico, las administraciones deben dar ejemplo de unidad y colaboración para salvaguardarlo".