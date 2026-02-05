COAG avisa de que el temporal "compromete la campaña de aguacate y provoca colapso" en invernaderos de Granada

Efectos de la borrasca 'Leonardo' en un invernadero de Granada. - COAG GRANADA

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Granada, ha advertido este jueves de que "la persistencia de las lluvias y el fuerte viento" que se están registrando con el paso de la borrasca 'Leonardo' "comprometen la campaña de aguacate y provocan el colapso en los invernaderos de la provincia con enfermedades y daños en las estructuras de los mismos".

Así lo ha señalado la organización agraria en una nota en la que advierte de que la provincia de Granada se enfrenta a una "situación de emergencia" tras el paso del temporal 'Leonardo', y "lo que comenzó como un alivio hídrico para una tierra castigada por la sequía se ha transformado en un escenario de pérdidas millonarias".

La combinación de vientos "huracanados" en el litoral y una "saturación de agua sin precedentes" en las zonas de interior está provocando "daños graves en plena la campaña agrícola y ganadera", según han relatado desde COAG.

La organización agraria ha apuntado además que la comarca de la Costa Tropical, "corazón de la producción de subtropicales en Europa, está viviendo unos días críticos", de forma que, "en plena campaña de recolección de aguacate, las rachas de viento asociadas a 'Leonardo' han provocado la caída masiva de frutos; mientras el producto, golpeado contra las ramas y el suelo, está quedando invalidado para su comercialización en los mercados internacionales".

Si bien otros cultivos subtropicales se encuentran "en parada biológica y podrían beneficiarse de la lluvia a largo plazo, el daño inmediato en el aguacate representa un golpe directo a la rentabilidad de los agricultores de la Costa Tropical granadina en un momento clave de la campaña".

"CRISIS EN EL INVERNADERO: EL FIN DEL PEPINO"

Además, desde COAG apuntan que, "en las explotaciones bajo plástico, la situación es dramática", de forma que "la alta humedad y falta de horas de sol están disparando enfermedades fúngicas como el mildiu, la botritis y diversas gangrenas", y el pepino "está siendo el más castigado".

Los cultivos, "que ya arrastraban el estrés de la granizada del 28 de diciembre y el frío posterior, se están viendo especialmente azotados por 'Leonardo'", especialmente el pepino tipo 'Almería' --u "holandés"-- se da "por perdido en amplias zonas, obligando al arranque prematuro de las fincas".

Asimismo, desde COAG Granada se informa de "daños graves" por el viento en cubiertas y plásticos en explotaciones de tomate, pimiento y calabacín. En este sentido, y debido a la orografía de este territorio, caracterizada por zonas montañosas y taludes, se están produciendo también "movimientos de tierra que están afectando a las explotaciones".

"El suelo, incapaz de absorber más agua, está provocando derrumbes y el anegamiento de explotaciones donde el agua fluye sin control por el interior de las estructuras", según ha descrito el secretario provincial de COAG Granada, Miguel Monferrer.

Asimismo, en el interior de la provincia de Granada, el temporal "ha golpeado también con dureza otros dos pilares económicos". Así, los animales de la ganadería extensiva "no están pudiendo salir a pastar debido al estado de los suelos, lo que ha obligado a los ganaderos a duplicar la suplementación con forrajes y piensos, elevando drásticamente los costes de producción".

"Preocupa especialmente la situación de las parideras de corderos y chotos, donde la humedad está provocando problemas respiratorios y diarreas que no pueden ser tratadas con eficacia en estas condiciones", han explicado también desde COAG.

Por otra parte, también se están dando "problemas" con el olivar. Con una parte "significativa" de la cosecha aún en el árbol, el temporal ha tirado el fruto al suelo. Mezclada con el barro, la aceituna "se pudre y queda enterrada, lo que supone una pérdida importante para los productores que esperaban concluir la recogida en estas semanas", han apuntado también desde COAG.

"Cuando el temporal remita y salga el sol, será cuando veamos la verdadera magnitud del desastre. Estimamos que muchas explotaciones tendrán que adelantar el fin de campaña hasta dos meses antes de lo previsto", advierte Monferrer, responsable de la organización agraria en la provincia.

COAG Granada se encuentra actualmente recopilando datos de daños, aunque "la persistencia del temporal impide aún un balance definitivo", por lo que la organización agraria incide en que los agricultores y ganaderos afectados por el temporal "cumplimenten el informe de daños preceptivo para dejar registro de los problemas con los que se está enfrentando el sector".

Según la organización agraria, se prevé que la reducción de la oferta hortofrutícola en las próximas semanas tenga "un impacto directo sobre los mercados".