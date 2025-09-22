COAG presenta sus nuevos responsables para dar "respuestas eficaces" a los retos de agricultura y ganadería andaluza

COAG Andalucía ha celebrado en Hacienda de Quinto (Sevilla) un desayuno informativo en el que se han presentado los responsables sectoriales de la organización en la comunidad autónoma. - COAG ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

COAG Andalucía ha celebrado este lunes en Hacienda de Quinto (Sevilla) un desayuno informativo en el que se han presentado los responsables sectoriales de la organización en la comunidad autónoma.

Como detalla la Organización en un comunicado, el encuentro ha contado con la participación de la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, quien ha tomado nota de todas y cada una de las reivindicaciones que han expresado durante el encuentro los representantes de los principales sectores productivos andaluces, así como ha destacado el papel determinante de esta organización agraria en la interlocución del sector con las administraciones, en este caso, con la Consejería de Agricultura.

El secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha mostrado su satisfacción por la jornada de trabajo celebrada "con los responsables sectoriales de COAG a nivel de toda Andalucía", que a su juicio ha puesto de manifiesto "la implantación que tenemos en los distintos puntos de Andalucía y la cercanía de la organización para trasladar los problemas sector a sector".

Ávila ha valorado además que cada área cuente con "personas muy profesionales, gente que realmente vive y se juega su día a día en la explotación del sector al que representa".

En este sentido, ha subrayado que la nueva estructura permite a la organización salir "con un equipo muy fuerte, donde los problemas van a estar viniendo desde abajo, desde la tierra, hasta la reivindicación ante las distintas administraciones".

Según ha señalado, disponer de este grupo cohesionado es clave para "enfrentar el futuro de una forma muy dinámica y ser capaces de solucionar muchos de los problemas que hoy día tenemos en cada uno de nuestros sectores a nivel de Andalucía".

Con esta presentación, COAG Andalucía "refuerza su estructura sectorial con el objetivo de dar respuestas concretas y eficaces a los retos que afronta la agricultura y la ganadería andaluza".