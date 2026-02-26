La coalición Andalucistas propone al coordinador de Andalucía por Sí como su candidato a la Presidencia de la Junta

El coordinador de Andalucía por Sí y teniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, es el candidato de Andalucistas en las elecciones autonómicas de este año. - MAURI BUHIGAS/ANDALUCÍA POR SÍ

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas ha anunciado este jueves que ha designado al coordinador de Andalucía por Sí-Andalucistas, Christopher Rivas, su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán, previsiblemente, en junio. Rivas es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y periodista de formación y profesión.

Según una nota de este partido la elección de Rivas se produce tras la aprobación por unanimidad de su nombramiento por parte de los partidos integrantes del proyecto.

La marca Andalucistas, que se presentó en noviembre del pasado año, tiene como promotores a Andalucía Por Sí-Andalucistas, junto con otros partidos como Convergencia Andaluza, Andalucía Entre Todos, Foro Montellano, Andalucistas Linenses o Compromiso Por Andalucía.

Andalucistas describe a Christopher Rivas como "una nueva generación de andalucistas comprometidos con su tierra" y subraya en este sentido que en el seno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra "dirige la única delegación municipal de identidad andaluza existente en todo el territorio andaluz".

Ha señalado entonces que de esa forma "pone de relieve su compromiso firme con el municipalismo y la defensa de la identidad propia de Andalucía desde las instituciones".

Andalucistas asegura que Rivas "encabezará el nuevo espacio político" y que se trata de "un andalucismo soberanista, construido desde Andalucía, por Andalucía y para Andalucía", al tiempo que señala que su propósito es "recuperar la voz, la dignidad y la capacidad de decisión propia de nuestra tierra".

Destaca esta confluencia de partidos que ante las próximas elecciones andaluzas "reafirman su compromiso con un proyecto político propio, transformador y al servicio de la mayoría social andaluza".

Andalucistas expresa su apuesta por "un andalucismo moderno, progresista y solvente", así como que se declaran capaces de "tender la mano a otras fuerzas que apuesten por que Andalucía tenga una voz propia fuerte en el Parlamento andaluz".

Considera que su iniciativa "cobra aún más sentido en un contexto marcado por el auge de la derecha y la extrema derecha" y ha invocado en paralelo "la falta de respuestas reales a los problemas estructurales que sufre Andalucía".

Ante este escenario han esgrimido que "el andalucismo político es más necesario que nunca como alternativa propia, valiente y al servicio exclusivo del pueblo andaluz".

EL CANDIDATO

Por su parte, el candidato de Andalucistas ha explicado que asume la designación "como parte de un proceso de consolidación del andalucismo político desde lo municipal hacia el conjunto de Andalucía", en tanto que su iniciativa es "una alternativa propia, de obediencia andaluza, centrada en los intereses de nuestra tierra y alejada de las dinámicas de los grandes partidos estatales".

Christopher Rivas ha señalado que "asumo este nombramiento con humildad y responsabilidad" y ha reivindicado que Andalucistas es "una fuerza municipalista, cercana, formada por gente normal que gobierna y trabaja en sus pueblos y ciudades".

"Justo eso es lo que podemos ofrecerle al pueblo andaluz: una herramienta política útil que defiende un proyecto para poner Andalucía al servicio del pueblo andaluz, y no a otro tipo de intereses", ha remachado su reflexión en este sentido.