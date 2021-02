Los cocineros cordobeses desvelan los secretos de sus platos más célebres el lunes en un evento virtual

CÓRDOBA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una docena de cocineros cordobeses intervendrán el lunes en la 'Kitchen On Live Córdoba', el primer evento de cata y degustación virtual de España organizado por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), donde no sólo abrirán las puertas de sus fogones al grupo de prescriptores invitado a la jornada, sino que también ofrecerán al mundo, en vivo y en directo a través de las redes, previa inscripción, los secretos de algunos de sus platos más célebres y renombrados.

De este modo, los participantes, desde sus casas, podrán conocer, preparar --y luego degustar-- un menú de lujo único, elaborado con productos agroalimentarios de proximidad y kilómetro cero, con denominaciones de origen protegidas, teniendo en cuenta que Córdoba es la provincia andaluza con mayor número de DO, y especialidades propias de la zona, según destaca la organización en una nota.

Así, en el recetario diseñado por los chefs, abundan, por ejemplo, las composiciones a base de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la tierra, vino y vinagre de la DO Montilla-Moriles y el jamón ibérico del Valle de Los Pedroches.

Elaborarán platos que funden tradición, innovación y respeto al producto y que, en muchos casos, han elevado a sus autores a lo más alto del firmamento culinario. Creadores que acumulan prestigiosos galardones y reconocimientos, como puede ser el caso de Celia Jiménez (Sol Guía Repsol 2020 y primera mujer andaluza que consiguió una estrella Michelin), Paco López (La Cuchara de San Lorenzo, en la lista Michelin BB Gourmand y Premio Sol) y Francisco Javier Rodríguez (El Churrasco, Sol Guía Repsol 2020).

Algunos de ellos, además, han sido distinguidos con recomendaciones de la Guía Repsol, Antonio López (Tellus), Juan Luis Santiago (Garum 2.1) y Carlos Fernández (Karán Bistró), premios de dimensión nacional y provincial (Matías Vega, de La Alcaza de las Torres) y gozan de un gran predicamento entre los comensales, caso de Francisco Rosales (Taberna La Viuda), Carmen María Sánchez (Taberna Almodóvar), Francisco J. Cabello (Casa Pedro) y Juan Pedro Secaduras (Casa Pepe de La Judería). A esta lista hay que sumar a José J. Roldán, campeón de España de pastelería y campeón de Europa de bollería.

Los chefs cordobeses, además de mostrar paso a paso sus recetas, ofrecerán sus recomendaciones para el montaje de los platos, la vajilla más adecuada, la 'mise in place' más conveniente y sugerencias para la presentación. De hecho, esta información está disponible en la dirección electrónica del evento ('www.kitchenonlivecordoba.es'), junto a los formularios de inscripción y el programa de trabajo de la jornada.

PARTICIPANTES DESDE 60 PUNTOS

Al respecto, en el encuentro culinario digital participarán unos 60 prescriptores de opinión, principalmente del mundo de la comunicación --'online' y 'ofline'--, quienes desde las cocinas de sus domicilios podrán elaborar en directo sus propias creaciones personales.

También tomarán parte en esta iniciativa destacados representantes de la touroperación y de las agencias de viajes nacionales, tanto vacacionales como especializadas en la organización de congresos y turismo MICE, cuya capacidad de prescripción es muy elevada a la hora de programar y diseñar los viajes, tanto en la etapa de inspiración como en la propia preparación, aunque igualmente pueden ser determinantes en el 'post-viaje'.

Y cerca de 300 personas se han inscrito hasta el mediodía del viernes para seguir el evento a través de las redes sociales, con enlaces disponibles en la página 'www.kitchenonlivecordoba.es'.

Para asegurar las condiciones higiénicas y de seguridad, la 'Kitchen On Live Córdoba' se celebrará en directo desde cinco emplazamientos diferentes --La Alcaza de las Torres, Taberna de La Viuda, Casa Pepe de la Judería, La cuchara de San Lorenzo y Celia Jiménez Restaurante--, que servirán de 'centro de operaciones' a cuatro manos, lugares en los que permanecerán el mínimo de personas imprescindibles con todas las medidas necesarias.

La organización ha exigido una logística muy compleja, que ha llevado en recipientes isotérmicos todas las materias primas, ingredientes, recetas y recomendaciones a 60 puntos distintos de la geografía nacional. Al tiempo, todos los participantes han tenido que efectuar ensayos y pruebas de conexión, redes, sonido, iluminación y cobertura.

DESTINO DE PRIMER NIVEL

Hay que recordar, en este sentido, que esta iniciativa está orientada a potenciar la capital andaluza y su provincia como destino turístico gastronómico de primer nivel, promocionar la gastronomía autonómica y regional y procurar una mayor visibilidad al conjunto de su oferta hostelera y su producción agroalimentaria, pues suponen un factor de desarrollo económico muy importante.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el turismo gastronómico en Andalucía, antes de la crisis provocada por el coronavirus, traía a la comunidad a casi un millón de visitantes.

Según ha expuesto la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, "la 'Kitchen On Live Córdoba' aúna talento, creatividad, emoción y el mejor producto", a lo que ha agregado que "es una apuesta por la innovación, pero también es saber reinventarse y apostar por Córdoba como cuna de talento gastronómico y de nuevas experiencias, también en época Covid".

Mientras, la delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Inmaculada Silas, ha defendido la apuesta "de forma clara por los agricultores y ganaderos" de la provincia, "y también por nuestra hostelería". "Por eso estamos a su lado en eventos como la 'Kitchen On Live Córdoba', cuyo fin es situar la marca Córdoba al máximo nivel", ha resaltado.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Ángel L. Pimentel, ha destacado que "la 'Kitchen On Live Córdoba' es un evento innovador que proyectará la excelencia de la gastronomía andaluza y dará mayor visibilidad al conjunto de la oferta hostelera cordobesa".

Y el presidente de Hostecor, Francisco J. de la Torre, ha valorado que "la jornada virtual de cocina en vivo de este lunes es una apuesta firme por la digitalización del sector y por los nuevos modelos de promoción". "Este evento es un paso importante para el sector hostelero en Córdoba", ha asegurado.

Es una iniciativa organizada por la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), la Diputación a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Turismo Andaluz.

Y las denominaciones de origen de la marca Córdoba que estarán presentes son: aceite (DO de Baena, DO de Priego de Córdoba, DO de Montoro-Adamuz y DO de Lucena), vino y vinagre (DP de Montilla-Moriles) y jamón ibérico (DO de Los Pedroches).