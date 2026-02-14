Comerciantes andaluces apuntan que "numerosos establecimientos" han cerrado temporalmente a causa del temporal

Archivo - Imagen de archivo de mercado. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación meteorológica que afecta a diversas provincias de Andalucía ha provocado "importantes incidencias" en el comercio local, con "numerosos establecimientos obligados a cerrar temporalmente debido a inundaciones, problemas de acceso y de logística en suministro de mercancías, y cortes en las comunicaciones entre localidades, algunas de ellas incomunicadas".

Tal y como ha emitido la Confederación Andaluza de Comercio (CAC) en una nota, en diversos municipios, las calles y accesos han quedado anegados, dificultando la actividad económica y comercial y "generando pérdidas considerables en pequeños y medianas empresas de comercio andaluzas".

Así, por ejemplo, en Huelva, aunque la incidencia de las lluvias ha sido mínima, a la situación meteorológica adversa con alertas, que ya de por sí produce una retracción en el consumo, hay que añadir los efectos del desgraciado accidente de tren del 18 de enero. Ello ha supuesto un "descenso significativo" de las ventas. "La actividad comercial está al mínimo", ha apuntado el presidente de la Federación Comercio Huelva, Antonio Gemio.

En Cádiz, la provincia más perjudicada, el desbordamiento de ríos y acumulaciones de agua han provocado inundaciones en locales comerciales, daños en mercancías, deterioro de instalaciones eléctricas y problemas estructurales en algunos negocios. A ello se suman las dificultades de acceso a calles y zonas comerciales, lo que ha impedido la apertura con normalidad durante varios días.

En concreto, CAC ha especificado la zona cero del temporal en poblaciones de la sierra como Grazalema, Ubrique, Cortes de la Frontera, Arcos de la Frontera, Prado del Rey o urbanas como zonas de Jerez de la Frontera o el Puerto Santa María. Asimismo, han ejemplificado sobre esta circunstancia las dificultades durante estos días en la autopista AP-4 que une Cádiz con Sevilla.

Por su parte, el Presidente de la CAC y de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna, ha señalado que la situación es "muy complicada", puesto que en varios municipios de la provincia, y de Andalucía, "hemos tenido que cerrar establecimientos por inundaciones o por imposibilidad de acceso. Las pérdidas son importantes y muchos comerciantes están evaluando los daños".

Ello ha tenido un "significativo impacto", especialmente en pequeños y medianos negocios familiares. En muchos casos, los daños materiales suponen pérdidas "difíciles de asumir" sin apoyo externo. Por ello, ha insistido en que "solicitamos a las administraciones públicas la activación de medidas urgentes de apoyo, ayudas directas y planes de recuperación que permitan a los negocios afectados retomar su actividad lo antes posible y minimizar el impacto económico".

En Sevilla, el presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla y Provincia (Aprocom), Tomás González, ha apuntado que "como balance, el comercio de Sevilla capital ha experimentado una acusada merma en sus cifras de ventas, sobre todo aquellos que tienen más dependencia del turismo", al tiempo que ha indicado que "tantas borrascas continuadas, unido a la bajada de ventas en la campaña de otoño invierno, arrojan un balance muy negativo para el sector".

En localidades como Coria del Río, donde el Guadalquivir se desbordó, ha habido comercios cerrados al coincidir con la alerta meteorológica. Igual ha ocurrido en Écija con el Rio Genil, ha comentado el presidente de la Asociación de Comerciantes de Centro Écija (ACCE), David Serrano.

"A pesar de que el desbordamiento fue en zona de pedanía, la alerta roja supuso que muchos cerraron, vallaron sus comercios", ha indicado. La misma situación se vivió en Lora del Río con el Guadalquivir, pero no así en Cantillana, donde la zona comercial "está lejos de la ribera del rio Guadalquivir y no han cerrado comercios".

Dicha circunstancia no significa que las intensas lluvias hayan tenido consecuencias muy negativas en el comercio tanto en cuanto a afluencia como a ventas. A esto se le une la dificultad de acceso por alta velocidad a Sevilla, ha apuntado González, que arroja un descenso de afluencia considerable de un 35 por ciento y que es "muy preocupante para el sector comercial y turístico, afectando también al sector hotelero y hostelero directamente".

En Málaga, la presidenta de Comercio Málaga, Lorena García, ha comentado que "en general las sucesivas semanas de borrascas y temporales encadenados han supuesto unas ventas muy bajas, la alerta incluso llevó a cerrar muchos comercios los días de alerta roja y naranja, y en Benaoján, zona cero de la provincia, las tiendas estuvieron totalmente cerradas".

El Almería, el presidente de la Federación Comercio Almería, integrada en ASEMPAL, Javier Moya, ha referido que "no se han reportado daños en las instalaciones que hayan obligado al cierre de los establecimientos o generado problemas estructurales relevantes, a lo sumo algunas goteras".

En cuanto a las ventas, el temporal "sí ha tenido un impacto significativo", especialmente durante los días más adversos por viento, en los que apenas se registró actividad comercial, con caídas que rondaron el 80 por ciento, ha apostillado. En jornadas menos severas, la reducción fue más moderada.

En términos generales, puede afirmarse que el temporal ha impactado en las ventas, como resulta habitual en este tipo de situaciones, especialmente en productos no esenciales, "aunque afortunadamente sin daños materiales en los locales comerciales".

Por su parte, Luna, quiere trasladar un mensaje de reconocimiento y agradecimiento al comercio local, que una vez más ha demostrado su compromiso con la ciudadanía. Muchos establecimientos que han sufrido daños materiales han prestado ayuda directa a vecinos incomunicados, "ofreciendo productos de primera necesidad, facilitando suministros y colaborando activamente con los servicios de emergencia".

"El comercio local no es solo un motor económico, es un pilar social en nuestros barrios y municipios", ha destacado Luna desde la CAC. En momentos de dificultad, los comerciantes "han actuado con responsabilidad y solidaridad ejemplar, reforzando el vínculo con sus comunidades. Eso demuestra que el comercio local es mucho más que una actividad económica".

En suma, el presidente de la CAC ha reiteado el compromiso de la confederación con los comerciantes afectados y con todos los vecinos de las zonas perjudicadas y traslada un mensaje de confianza a la ciudadanía.

"Que sigan confiando en el comercio local. Cuando la situación se normalice, comprar en nuestros establecimientos será clave para la recuperación económica de nuestros pueblos y ciudades. El comercio local es un pilar fundamental de la economía y la vida social de nuestros municipios. Su recuperación no solo es clave para los empresarios afectados, sino también para el empleo y la dinamización de barrios y centros urbanos", ha precisado.