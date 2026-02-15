Empresas de turismo activo de Cádiz acusan pérdidas importantes por las borrascas y piden ayudas al sector

Imagen del perfil de la localidad gaditana de Grazalema bajo los efectos meteorológicos adversos de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso del tren de borrascas que ha azotado a la provincia de Cádiz desde finales de enero ha dejado daños en numerosos municipios, con casas y calles anegadas, así como en el campo, con pérdidas de cultivos, y con carreteras intransitables. Los parques naturales también se han visto afectado hasta el punto de que la Junta de Andalucía ha pedido que se eviten los desplazamientos aunque no llueva y ha cerrado temporalmente senderos y caminos rurales, algo que está perjudicando a las empresas de turismo activo que organizan grupos de senderismo y otras actividades en la sierra, al sufrir cancelaciones y no poder agendar nuevas excursiones.

Con todo esto, las empresas dedicas a este tipo de turismo de naturaleza que operan en la provincia de Cádiz han pedido a las administraciones que se les ofrezcan ayudas como las que se están destinando para aliviar los daños en el campo y en los municipios.

En Genatur, una empresa especializada en actividades en la naturaleza radicada en Jerez de la Frontera, su responsable, Santiago Conde, ha lamentado a Europa Press que el temporal de las últimas semanas había "limitado" su trabajo, ya que en un periodo "normal", climatológicamente hablando, suele realizar en torno a dos rutas por fin de semana.

"Nos limita la posibilidad de hacer senderismo o turismo de cualquier estilo en el ámbito rural porque se encuentran todos los senderos ahora mismo cerrados por las causas climatológicas", ha subrayado el responsable de esta empresa, que en estos días están sufriendo los efectos de la borrasca en términos económicos. Y es que al no haber actividad, los ingresos se reducen.

Santiago Conde ha explicado que había sido "previsor" y ha estado estas semanas "pendiente" del tiempo y de las notificaciones de la Junta respecto a los senderos para programar actividades, algo que no ha podido hacer al no darse las condiciones óptimas para los posibles clientes que tuvieran, dada las malas conexiones por carretera y los efectos de la lluvia en el campo.

"Aquí en Jerez --donde tienen su oficina-- estamos viendo que no podíamos ni programar una ruta, ya no sólo porque vaya a llover, sino porque no es segura por cómo habrá quedado el propio sitio después de los estragos del temporal", ha reconocido.

Pero el estado del terreno tampoco está siendo el único problema, el temporal está causando estragos para las empresas de deportes aéreos. Así, el responsable de Parapente Algodonales, David Pérez, ha contado que en estas semanas ha tenido "muchísimas cancelaciones" ya que su actividad "depende del clima". Y es que no es recomendable ni seguro volar en parapente si las condiciones no son óptimas, algo que lamentablemente ha sido una constante en la sierra gaditana.

En ese sentido, ha contado que las reservas también han caído levemente porque "la gente ya tiene miedo de todo este tema".

Pese a todo, desde esta empresa ya miran con optimismo los días de sol que se avecinan tras tantos días de lluvia, con las vistas puestas a poder volver a "echarse a volar" aunque sea una vez después de tantas jornadas añorando la sensación de gobernar el cielo con las alas de un parapente.

Otra empresa de turismo activo que está viendo mermado su negocio es Horizon Naturaleza y Aventuras. Su responsable, Jerónimo Bueno, ha explicado que una parte de su actividad se desarrolla con centros escolares y que debido a las borrascas han visto cómo se cancelaban "el 100 por 100" de sus reservas.

Ante esta drástica situación, ha pedido que las administraciones articulen ayudas para empresas como la suya que se ha visto afectada de forma importante por las borrascas al no poder ejercer su actividad, recordando además que son un sector que "vive del turismo".

Todos ellos esperan y confían en que la sierra vuelva a su estado habitual, en condiciones para volver a recibir a senderistas y paseantes con ganas de descubrir los paisajes y la naturaleza que ofrece esta zona de la provincia, que cada fin de semana recibe a centenares de personas en sus rutas de montaña y también en sus pueblos serranos.