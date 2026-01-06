Comercio Andalucía incide en señalar la pérdida de "atractivo" de las rebajas de invierno al liberalizarse los periodos

Archivo - Compradores aprovechan el primer día de rebajas. A 07 de enero de 2025, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La confederación Comercio Andalucía ha advertido este martes, 6 de enero, coincidiendo con el inicio del periodo que tradicionalmente se dedica a las rebajas de invierno, que el "atractivo" y el "efecto positivo" de esta campaña "se han ido reduciendo de forma progresiva desde la liberalización de los periodos de rebajas".

Así lo ha subrayado la confederación en una nota en la que agrega que "la actual normativa ha derivado en un escenario de promociones constantes durante todo el año --ofertas, descuentos permanentes, días especiales y campañas encadenadas-- que ha desdibujado el concepto tradicional de las rebajas y ha restado impacto a un periodo que históricamente era clave para el comercio de proximidad".

"Este modelo no favorece al pequeño comercio, que no puede sostener una política de descuentos continuados en igualdad de condiciones frente a grandes superficies y plataformas digitales", advierten desde Comercio Andalucía.

Como consecuencia, según continúan, "cada año el efecto dinamizador de las rebajas es menor, y son más los establecimientos que se ven obligados a adelantar los periodos de descuentos para poder competir, lo que genera una espiral que perjudica la rentabilidad del sector y dificulta la planificación comercial".

"El pequeño comercio necesita marcos claros y equilibrados. La liberalización ha provocado una banalización de las rebajas y una competencia desigual que penaliza especialmente a los autónomos y pymes del comercio urbano", ha señalado el presidente de Comercio Andalucía.

Desde la confederación se insiste, un año más, "en la necesidad de regular los periodos de rebajas, con el objetivo de recuperar su valor como herramienta comercial, aportar certidumbre al sector y avanzar hacia un modelo más equilibrado y sostenible".

Así, desde Comercio Andalucía entienden que "una regulación permitiría concentrar la demanda, reforzar el atractivo de las campañas de rebajas y mejorar la competitividad del comercio de proximidad".

A pesar de este contexto, "el pequeño comercio andaluz continúa realizando un importante esfuerzo de adaptación, apostando por la calidad, la atención personalizada, la especialización y la incorporación progresiva de herramientas digitales, manteniendo su papel esencial en la economía local y en la vida de barrios y municipios".

APOYO AL COMERCIO DE PROXIMIDAD

Así, desde Comercio Andalucía se anima a los consumidores a "apoyar al comercio de proximidad durante este periodo, apostando por establecimientos que generan empleo local, fijan población y contribuyen a la cohesión social".

"Las rebajas deben volver a ser una oportunidad real, no una carrera permanente de descuentos. Regularlas no es un freno al consumo, sino una medida necesaria para garantizar un sector comercial más justo, competitivo y sostenible en Andalucía", ha concluido el presidente de la confederación, organización desde donde reivindican que el comercio es "uno de los principales motores de empleo" en la comunidad autónoma y un "sector clave para la vertebración del territorio, con presencia en todos los municipios, desde grandes ciudades hasta pequeñas localidades".

El comercio de proximidad "no solo genera actividad económica y empleo estable, sino que contribuye de forma decisiva a mantener vivos los barrios, a fijar población y a garantizar servicios esenciales, convirtiéndose en un elemento fundamental de cohesión social y equilibrio territorial en la comunidad autónoma", concluyen en esa línea desde Comercio Andalucía.