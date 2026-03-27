El comercio andaluz reclama "medidas urgentes" para garantizar la conectividad y proteger la campaña de primavera

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comercio Andalucía ha advertido este viernes del "impacto" de las "incidencias" en el transporte en la actividad económica y ha pedido "medidas urgentes" de las administraciones. Desde Comercio Andalucía se ha puesto de manifiesto la "creciente preocupación" que están teniendo las incidencias en la conectividad, especialmente ferroviaria, en distintos puntos de Andalucía y "en un momento clave para la actividad económica".

En una nota de prensa, la organización ha advertido de que la situación no tiene "un carácter puntual", sino que puede "afectar de forma directa a la competitividad" de Andalucía como destino turístico y comercial, especialmente en la antesala de la campaña de primavera y Semana Santa. El presidente de Comercio Andalucía, Rafa Bados, ha señalado que "la conectividad es un elemento estratégico para la economía andaluza. Cuando se generan incertidumbres en el transporte, el impacto es inmediato tanto en la llegada de visitantes como en la actividad del comercio de cercanía".

En este sentido, Bados ha subrayado que "nos encontramos en un momento especialmente sensible, a las puertas de la temporada alta, y no podemos permitir que factores externos condicionen la toma de decisiones de los consumidores y visitantes." Desde Comercio Andalucía se ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes y coordinadas entre administraciones que permitan reforzar tanto la conectividad como las acciones de promoción turística y comercial en el conjunto de la comunidad.