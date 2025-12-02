Comienzan las obras de mejora de accesos al estadio El Arcángel de Córdoba y plantarán más de 170 árboles en El Arenal

Inicio de las obras de caminos de cemento para los accesos al estadio El Arcángel, junto al recinto del Arenal, donde se plantarán más de 170 árboles. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este martes sobre el inicio de las obras de siete caminos de cemento para los accesos al estadio El Arcángel, junto al recinto del Arenal, con un plazo de ejecución de tres meses, con la idea de estar finalizada en torno al mes de marzo, y un presupuesto destinado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de unos 162.000 euros.

En declaraciones a los periodistas, el concejal ha detallado que "también se va a proceder a la plantación de 174 árboles en las calles Guadalquivir y la calle El Potro del recinto ferial, árboles que con el paso del tiempo irán creciendo y darán mucha más sombra de la que hay actualmente en el recinto, de tal forma que sea mucho más agradable".

Mientras, ha explicado que "las obras son complementarias de las que ya se hizo en su día de tratar las escorrentías de agua pluviales" en la zona, para evitar el barrizal en los accesos al estadio, a lo que se añadirá la actuación del soterramiento de la línea eléctrica del recinto del Arenal.

En definitiva, Torrico ha defendido que "con estas actuaciones se convierta el entorno del Estadio del Arcángel y el recinto ferial del Arenal en un espacio mucho más acogedor y que procure la calidad de vida también de los asistentes a los eventos".