La Comisión de Justicia del Senado aprueba pedir al Gobierno más jueces y magistrados para que ésta sea de "primera"

Archivo - El consejero de Justicia, José Antonio Nieto (1i), preside, junto al presidente del TSJA, Lorenzo del Río (1d), reunión de la Comisión Mixta de la Junta con el Alto Tribunal andaluz. A 1 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, Málaga). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado este miércoles, con 17 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, la moción presentada por el grupo del PP para reclamar al Gobierno de España más jueces y magistrados (hasta sumar 214 más en la planta judicial autonómica) para Andalucía de manera que esta comunidad "tenga una justicia de primera".

La senadora andaluza Teresa Ruiz Sillero ha sido la encargada de defender la moción. En su exposición ha asegurado que la moción "no pide nada en especial. No pide privilegios sobre otras comunidades autónomos. Sólo que se nos asignen las plazas que han salido de la reunión de la comisión mixta Junta de Andalucía-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

"Lo que no es de recibo --ha argumentado Ruiz Sillero-- es que a Andalucía se le asignen 95 plazas de las 500 anunciadas a toda España mientras que a Cataluña se le asignan 181 después de una reunión bilateral entre el Gobierno de España y el catalán", ha afeado la senadora 'popular'. "Nos negamos a que Pedro Sánchez quiera una justicia de primera para Cataluña y de segunda, para Andalucía", ha reprochado.

En este punto, Teresa Ruiz Sillero ha recordado que el TSJA ha elaborado un documento con la Junta en el que se relacionan todos los jueces y magistrados que se requieren para Andalucía: 85 en toda Andalucía (siete en Almería; tres en Cádiz; cuatro en Córdoba: ocho en Granada; tres en Huelva; ocho en Jaén; 23 en Málaga y 29 en Sevilla) más 34 plazas para jueces de adscripción territorial. Estos 119 unidos a los 95 inicialmente asignados por el Gobierno sumarían los 214 que reclama el PP en su moción.

El PP ha reclamado que "se haga una distribución con un criterio objetivo, transparente y consensuado con las comunidades autónomas basado en criterios de población, litigiosidad y carga efectiva de trabajo". Por su parte, el PSOE ha acusado a los 'populares' de "reducir un tema complejo como lo es la Justicia a un titular fácil". "Andalucía es la comunidad que más plazas recibe, un 9,3% más. Esto no es abandono, es priorizar y planificar", ha señalado el PSOE, que ha demandado "dejar el mantra ya de Cataluña y centrarnos en Andalucía".