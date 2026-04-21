El Comité Directivo del Programa Dones reúne en Japón a representantes de 14 países y refuerza su estructura

El Comité Directivo del Programa DONES reúne en Japón a representantes de 14 países. - IFMIF-DONES ESPAÑA

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Dirección de Dones ha celebrado este martes una reunión estratégica en el Misawa (Japón), en la que se dieron cita representantes de 14 países, junto a delegados de la Comisión Europea y de Eurofusion.

El encuentro ha servido para reforzar la gobernanza del programa y acelerar el desarrollo de la futura instalación internacional de fuente de neutrones Ifmif-Dones, que se ubicará en Escúzar (Granada).

Durante la reunión, el Comité ha confirmado oficialmente dos nombramientos clave para esta nueva etapa del proyecto: Philippe Cara como Dones Programme Manager e Iván Podadera como Technical Director.

Además, se ha aprobado la creación del Comité Asesor Científico y Técnico (STAC), un órgano estratégico que aportará asesoramiento independiente y reforzará la excelencia científica y técnica del programa.

El Comité de Dirección, integrado por las cinco Partes del Programa DONES (Ifmif-Dones España, RBI, QST, Fusion for Energy (F4E) e INFN), también ha acordado ampliar por un año el estatus de observador de varios organismos y dio la bienvenida al consorcio polaco CeNTE (Scientific and Industrial Center for New Energy Technologies) como nuevo observador.

La agenda del encuentro ha estado centrada en la evaluación del progreso global del programa, con especial atención a la revisión de los principales documentos de gobernanza y a la aprobación del Informe Anual 2025, que recoge los avances técnicos, organizativos y científicos alcanzados durante el último ejercicio.

Asimismo, se ha abordado la actualización de los indicadores clave de rendimiento y la recalibración de los pesos de voto de las Partes, como consecuencia de la ampliación del programa a cinco miembros.

El Comité ha analizado también la planificación de las próximas Design Reviews de los diferentes paquetes in kind, ha recibido información detallada sobre la Hoja de Ruta de Licenciamiento del emplazamiento y ha conocido las principales conclusiones de la última reunión del STAC, celebrada en marzo.

Además, se han presentado posibles contribuciones de nuevos socios internacionales de países como Italia (ENEA), Alemania y Francia, interesados en sumarse al desarrollo del programa.

La próxima reunión del Comité Directivo del Programa Dones se celebrará en Granada en octubre de 2026, reforzando el papel de España como país anfitrión de esta infraestructura científica estratégica.