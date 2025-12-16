El comité de empresa de Hitachi visita el Congreso y se reúne con el secretario de Estado de Trabajo

Representantes del comité de empresa de Hitachi Energy en su encuentro con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - CCOO

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba ha visitado este martes el Congreso de los Diputados, donde ha mantenido una reunión con el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, a quien han informado de las últimas novedades en el conflicto que mantienen los trabajadores con la dirección de la empresa por el convenio colectivo, además de reunirse con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Según ha indicado CCOO en una nota, la representación de los trabajadores ha aprovechado su visita al Congreso para registrar una pregunta al Gobierno sobre "si tiene conocimiento de las acciones que está llevando a cabo la empresa contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

Tras la reunión con Santiago, que ha vuelto a mostrarles su apoyo, los miembros del comité y los secretarios generales de Industria de CCOO y CCOO-Córdoba, Francisco San José y Agustín Jiménez, respectivamente, han mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha estado acompañado por la directora general de Trabajo, Nieves González y la directora de gabinete del secretario de Estado, Concepción Peinado.

En el encuentro, el comité ha informado a los representantes de Trabajo sobre la evolución que ha vivido el conflicto y que ha culminado "con las sanciones impuestas a 76 trabajadores y trabajadoras que para la representación sindical es, en realidad, un ERTE encubierto".

En este contexto, desde CCOO han señalado que Pérez Rey "reconoció que, si se demuestra que las sanciones impuestas ocultan en realidad un ERTE, será una situación muy grave e inédita hasta la fecha". En cualquier caso, el secretario de Estado ha asegurado que "la Inspección de Trabajo ya está trabajando en las denuncias que se han presentado por parte del comité de empresa y que actuará, dentro de sus competencias, con contundencia". Además, se ha comprometido a "contactar con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para actuar de forma conjunta".