La compraventa de viviendas en Andalucía vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 10,2% en septiembre

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía en septiembre ha crecido un 10,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,8% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 12.584 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 33,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 12.584 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Andalucía, 11.563 se realizaron sobre viviendas libres y 1.021 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.166 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 9.418 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 19.303 operaciones sobre viviendas. Además de las 12.584 compraventas, 3.094 fueron herencias, 341 donaciones y 27 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Andalucía 29.895 fincas urbanas a través de 19.800 compraventas, 4.307 herencias, 558 donaciones, 73 permutas y 5.157 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.770 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.898 herencias, 1.893 compraventas, 162 donaciones, 25 permutas y 792 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla - La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04% seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%). En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas subió en septiembre un 3,8% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 63.794 operaciones, su mayor cifra en este mes desde el inicio de la serie, en 2007, y su segundo mejor dato de este año tras el de julio.

Con el repunte registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de que en agosto bajara un 3,4% tras 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del aumento de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 10,8%, hasta las 13.823 operaciones, su mayor cifra en un mes de septiembre desde 2010 y, en menor medida, de la subida de las compraventas realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 2%, hasta las 49.971 operaciones, máximos para un mes de septiembre en 18 años.

El 93,1% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de septiembre fueron viviendas libres y el 6,9%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 4,7% interanual, hasta las 59.406 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 6,9%, hasta sumar 4.388 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 33,7%, con descensos del 36,6% para las viviendas nuevas y del 33% para las usadas.

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha incrementado un 14,4% tras subir las operaciones sobre viviendas nuevas en un 24,1% y las realizadas sobre viviendas usadas en un 12%.